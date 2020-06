SUZUKI: SOLUZIONI SMART PER COMPRARE L'AUTO

CON SUZUKI COMPRI SUL WEB Smartworking è diventato un termine di uso comune: tutti (o quasi) sanno cos’è, tutti lo usano, se possibile. E se è vero che lavorare da casa è diventata una nuova abitudine, è da molto più tempo che facciamo acquisti online. Compriamo di tutto via internet perché è facile e veloce, insomma è un metodo smart. Oggi potete acquistare anche un’automobile restando comodamente a casa, senza fare altro che collegarvi al sito web, scegliere il modello, il concessionario di appoggio e… pagare. Pioniere di questa soluzione è Suzuki, che grazie alla sua formula Suzuki Smart Buy, offre tutta la sua gamma auto (ma anche moto e motori marini) a prezzi agevolati e con formule di acquisto vantaggiose. Volete provare con noi a comprare un modello della Casa giapponese? Vi spieghiamo passo passo la procedura, che è molto rapida: cinque semplici mosse per portare a casa la vostra auto preferita.

Dopo aver trovato la pagina Suzuki Smart Buy sui motori di ricerca o il Webstore sul sito Suzuki.it, scegliete il modello. Noi abbiamo selezionato la Vitara Hybrid AllGrip in allestimento Cool, in promozione a 23.150 euro invece di 26.400 euro.

Scelta l’auto e il colore, si prosegue cercando il concessionario più comodo per andare avanti nella procedura. Vi saranno forniti anche i contatti, compreso un numero whatsapp per aprire un dialogo diretto con il venditore e togliervi ogni dubbio sull’acquisto.

Ancora pochi passi e siamo in vista del traguardo: viene richiesto un indirizzo mail. Non è dunque necessario fare lunghe procedure per creare un account, ricevete direttamente nella posta il link per concludere l’ordine, che avverrà dopo aver inserito i dati anagrafici e quelli per la fatturazione. Un po' di burocrazia non può mancare...

E qui viene la parte più… smart, poiché è sufficiente versare un acconto di 500 euro attraverso la piattaforma di pagamenti sicuri online PayPal per bloccare l’auto scelta. Se preferite, potete pagare anche con carta di credito, sempre con tutte le garanzie del servizio di pagamenti online.

Una volta ricevuto l’acconto, il concessionario vi richiamerà entro un’ora per definire gli ultimi passaggi, compresa la soluzione preferita per il saldo. In un'unica soluzione, oppure dilazionando il pagamento. La Casa giapponese propone due formule molto vantaggiose: Suzuki No Problem e Suzuki Warranty, ma soprattutto inizierete a pagare le rate solo 6 mesi dopo la consegna dell’auto.

Non vi resta che recarvi dal concessionario per firmare le carte, magari fare un test drive e finalizzare l’operazione. Ma se cambiate idea e non volete più la Suzuki, potrete avere indietro l’anticipo di 500 euro senza fare nulla se non una telefonata al concessionario di riferimento. Penserà lui a tutto, rimborsandovi attraverso la piattaforma PayPal. Insomma, una soluzione semplice e veloce, dedicata a chi è poco avvezzo con internet, ma anche a tutti coloro che già conoscono bene l’auto e non hanno bisogno di tornare dal concessionario per “toccarla con mano”. Se volete saperne di più, il nostro consiglio è di guardare il video per avere tutti i dettagli, compresi i finanziamenti e scoprire questa formula di e-commerce agile e ''smart'', alla portata di tutti.