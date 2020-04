ASSISTENZA CLIENTI E PROMO IN TEMPI DI COVID Nonostante il mondo delle due e delle quattro ruote si sia interrotto per quanto riguarda la produzione, dal lato commerciale le promozioni continuano e così anche le soluzioni di assistenza clienti. Dopo che la campagna Suzuki “Don’t stop your passion”, in scadenza a fine marzo, è stata prolungata fino al 30 giugno 2020, la Casa di Hamamatsu lancia le iniziative Smart Buy e # suzukiportechiusetelefoniapert i.

SMART BUY Il sistema di prenotazione online Smart Buy di Suzuki consente a tutti di prenotare da casa tutta l'offerta contenuta all’interno del web store nelle divisioni auto, moto e fuoribordo. Una volta selezionato il prodotto desiderato ed essersi registrati nell'area MySuzuki è sufficiente selezionare la Concessionaria presso la quale finalizzare l’acquisto e versare un acconto tramite PayPal. L’accontopuò variare dai 200 euro previsti per i motori fuoribordo di piccola cilindrata ai 500 euro richiesti per moto, auto e fuoribordo da 40 cavalli. Dopo un’e-mail di conferma, sarà lo stesso Concessionario a contattarvi per definire le fasi finali dell’acquisto, inclusi tempi e modalità di consegna.

PORTE CHIUSE, TELEFONI APERTI Per restare vicino ai propri clienti nonostante anche i più recenti decreti continuino a imporre lo smart working Suzuki ha avviato l'iniziativa # suzukiportechiusetelefoniapert i. Con la nuova iniziativa sarà più facile ricevere assistenza, dato che le concessionarie Suzuki hanno predisponendo un numero di cellulare che chiunque può utilizzare per inviare messaggi tramite WhatsApp. Per ogni concessionaria è stata anche definita una persona di riferimento, che si occuperà di integrare le informazioni pubblicate su internet e assistere i clienti negli eventuali acquisti futuri.