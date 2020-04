PROMOZIONI Nonostante il mondo delle due e delle quattro ruote si sia interrotto per quanto riguarda la produzione, dal lato commerciale le promozioni continuano e, in alcuni casi, vengono prorogate. È il caso della campagna Suzuki “Don’t stop your passion”, la cui scadenza era prevista per il 31 marzo, ma è stata spostata al 30 giugno 2020. In attesa di poter riassaporare la libertà, magari con il V-Strom Tour 2020, ecco come la Casa di Hamamatsu vuole promuovere la propria gamma tra supervalutazione dell’usato, sconti, equipaggiamento in omaggio, finanziamento o noleggio.

V-STROM 650

Chi acquisterà una V-Strom 650 nell’allestimento standard o XT, riceverà il Kit Touring incluso nel prezzo. Il pacchetto, del valore di 2.000 euro, comprende le valigie laterali con relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, cavalletto centrale, barre paramotore e il cupolino touring maggiorato.

GSX-R1000R

Chi firmerà un contratto d’acquisto per una GSX-R1000, potrà approfittare di una supervalutazione di 1.500 euro dell’eventuale usato dato in permuta. La promozione è valida anche per la più prestazionale GSX-R1000R, punta di diamante della gamma moto Suzuki con i suoi 202 CV, TCS regolabile su 10 livelli, ABS Cornering, Quickshifter bidirezionale e Launch Control.

GSX-S750

La naked ''settemmezzo'' della Casa di Hamamatsu viene offerta con uno sconto di 700 euro che si applica ai prezzi di listino della versione standard e della Yugen Carbon, nella quale sono inclusi lo scarico SC-Project, cupolino fumè e copri sellino monoposto. Nel primo caso, si passa da 8.690 euro a 7.990 euro (f.c.) mentre nel secondo caso si scende da 9.090 a 8.390 euro. L'offerta è valida anche per le moto depotenziate, mentre ci vogliono 100 euro in più per il colore nero opaco.

GSX-S1000

La supervalutazione dell’usato, per chi acquisterà la maxi naked di Suzuki, sarà di 1.000 nel caso di permuta. La promozione è valida sia per la GSX-S1000 sia per la sorella carenata GSX-S1000F, entrambe spinte dal quattro cilindri in linea derivato dalla “Gixxer” K5 e in comune con la Katana.

GSX-R125 e GSX-S 125

In vista della bella stagione, Suzuki va incontro ai giovani motociclisti in erba che sono tentati dalla supersportiva GSX-R125 o dalla naked GSX-S125. L’offerta consiste in uno sconto di 400 euro, ovvero una somma equivalente alla spesa media per conseguire la patente A1 in Italia. Insomma: se comprate una piccola di Hamamatsu, Suzuki vi regala la patente!

BURGMAN 400

Pronto a sfidare il ritorno del traffico urbano, il Burgman 400 sarà venduto a un prezzo di 6.690 euro anziché di 7.890 euro (f.c.). Oltre allo sconto di 1.200 euro, chi acquisterà lo scooter Suzuki beneficierà di un’estensione di garanzia (da 2 a 4 anni) e del servizio di assistenza stradale.

BURGMAN 650

Chiunque acquisterà il maxi scooter di Suzuki, da sempre contraddistintosi come compagno di viaggio ideale per le gite fuori porta, potrà risparmiare tanti soldi quanti i centimetri cubi del suo motore: 650 euro. Lo sconto sarà applicato in fase d’acquisto, e corrisponde – simbolicamente – alla teorica spesa di carburante per percorrere circa 8.000 km a bordo del Burgman 650. Inoltre, l’estensione a 4 anni di garanzia e l’assistenza stradale sono incluse nel prezzo.

SUZUKI NOW e WAY2RIDE

Per tutti i modelli della gamma moto e scooter della Casa di Hamamtsu sono presenti due proposte finanziarie. La prima è Suzuki Now, il finanziamento a zero interessi nato dalla collaborazione con Findomestic, dedicato a chi acquisterà una nuova Suzuki. Il secondo si chiama Way2Ride, un finanziamento di 24 o 36 mesi, dopo i quali si potrà scegliere se completare l’acquisto con una maxi rata finale, restituirla oppure sostituirla con una nuova Suzuki avendo la certezza del valore futuro garantito.