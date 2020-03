TRAGUARDO SPECIALE 100 anni di storia non è proprio cosa da tutti! Di recente Suzuki ha tagliato questo specialissimo traguardo (qui le moto che hanno lasciato il sgno in questi anni) e per festeggiarlo in grande stile, durante il Salone virtuale messo in onda sui social, ha presentato una livrea inedita per la Suzuki Katana.

ROSSO DI SERA La diretta web ha permesso alla Casa di Hamamatsu di presentare al pubblico, nonostante il Coronavirus, alcune novità per il mercato domestico, ed è proprio in Giappone che la “nuova” Suzuki Katana sta riscuotendo un grandissimo successo. La nuova colorazione è di un bel rosso (tendente al bordeaux) che ben si sposa con il nero della meccanica (motore, telaio e telaietto reggisella), sono in tinta anche i cerchi da 17” mentre il manubrio è di color oro, così come gli steli della forcella.

IN ITALIA NO (FORSE) Incuriositi e, perché no anche affascinati, abbiamo chiesto a Suzuki Italia delucidazioni in merito all’arrivo di questa colorazione anche sul mercato italiano. La risposta è al momento è negativa, in Italia la Katana sarà disponibile solamente nera oppure grigia oltre che nelle versioni speciali Jindachi e 7584. Chissà se le cose rimarrebbero così se ci fosse una grande richiesta da parte degli appassionati… Insomma, se la volete inondate di mail Suzuki!