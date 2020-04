REVIVAL Tempi duri per noi motociclisti, la moto chiusa nel box, viaggi programmati andati in fumo così come l’acquisto di una nuova moto. La passione per le due ruote, però, per fortuna ci tiene impegnata la mente in queste giornate di stop forzato (doveroso). Oberdan Bezzi, apprezzato designer italiano ci aiuta a sognare con la sua ultima creazione: c’entrano Wes Cooley, Pop Yoshimura e l’AMA Superbike.

SUZUKI GS 1000 S I più anziani (o esperti di moto del passato) avranno fatto il collegamento in due nanosecondi, i nomi sopra portano univocamente ad una sola moto, la Suzuki GS 1000 S con cui il pilota statunitense ha trionfato proprio nelle stagioni ’79 e ’80 del campionato superbike a stelle e strisce. Bezzi ha pensato che, in occasione dei 100 anni di storia della Casa di Hamamatsu, Suzuki potrebbe far tornare alla luce un modello iconico, magari utilizzando proprio le linee del suo rendering.

TUTTOFARE La base di partenza, manco a dirlo, sarebbe quella Suzuki GSX-S 1000 che recentemente ha fatto da trampolino di lancio ad un altro modello iconico degli anni ottanta,la Suzuki Katana. L’odierna GSX-S è caratterizzata, secondo Bezzi, dallo stesso spirito della progenitrice GS 1000 S, una moto dall'assetto comodo e con una seduta confortevole, che alla bisogna sa essere sportiva grazie al DNA sportivo dato dal motore quattro cilindri in linea da 150 CV di derivazione GSX-R 1000 K5 e dalla ciclistica raffinata.

PLUG&PLAY La moto disegnata da Oberdan Bezzi sarebbe di facile realizzazione, quasi un plug&play. Basterebbe sostituire il faro di serie con un più tradizionale faro tondo circondato dal cupolino, il sebatoio spigoloso dell’attuale modello con uno a goccia e una sella monopezzo al posto di quella sdoppiata del GSX-S1000. Per fare ciò sarebbe forse necessaria una modifica al telaietto reggisella in modo da ospitare una coda più lunga in stile anni ’80. Per la grafica non c’è dubbio: bianca e blu con chiaro riferimento alla moto iridata di Cooley. Che ve ne pare? Vi piacerebbe fare un salto indietro nel tempo agli eighties?