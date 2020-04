LASCIA O RADDOPPIA? Sappiamo tutti che di Jimny, per quest'anno, non se ne parla più. Stock 2020 destinato al mercato italiano esaurito già a gennaio, questa almeno la versione ufficiale. La Casa si scusa, ma le ordinazioni sono off-limits (e non c'entra il COVID-19). Il mini-fuoristrada giapponese torna tuttavia a far parlare ugualmente di sé grazie ad indiscrezioni che sebbene ancora prive di conferme, allo stesso tempo trovano uno spazio sulla stampa di settore di Paesi di ogni angolo del globo. La notizia di una Jimny a 5 porte può passare come il classico pesce d'aprile, l'impressione è in ogni caso che il progetto sia concreto. Niente foto, niente teaser. Solo rendering, e qui vi proponiamo la ricostruzione grafica del car designer russo Nikita Chuiko. Che ve ne pare?

JIMNY VS WRANGLER Ad accreditare i rumors di una versione 5-door della popolarissima ed immarcescibile off-road in miniatura è anche Autocar, almeno nella sua edizione indiana. Nel subocontinente asiatico, nei prossimi mesi la locale Maruti Suzuki produrrà su licenza la versione classica a 3 porte: un semestre più tardi (cioè entro fine 2020), cita la fonte, prenderà il via la commercializzazione anche di Jimny 5 porte, il cui sviluppo sembra essere a uno stadio già avanzato. Il nuovo modello sfutterebbe la stessa base meccanica (trazione integrale e trasmissione con marce ridotte incluse), semplicemente allungando l'interasse ed equipaggiando le fiancate dei due accessi posteriori. Trasformando così Jimny in una fuoristrada adatta anche alle famigliole, e non più soltanto ai ''lupi solitari'' della guida tout terrain. In attesa di conferme (o di smentite), divertiamoci ad immaginare la piccola grande Jimny confrontarsi finalmente con un altro mostro sacro di specialità come Jeep Wrangler. Il marine e il samurai: che sfida affascinante.