DAVIDE CONTRO GOLIA La sfida è tanto improbabile quanto ridicola: non solo il video che vedete qui sotto mette a confronto due auto dalle caratteristiche enormemente diverse (fatta salva la trazione 4x4) ma la sfida si gioca anche su un terreno che non ha nulla a che fare con lo scopo per cui sono state progettate. Parliamo di una drag race tra una Suzuki Jimny e un Hummer H1, il famoso Humvee dell'esercito USA.

SCHEDE TECNICHE A CONFRONTO Da un lato, la Jimny mette sul piatto il peso contenuto ad appena 1,1 tonnellate, ma è spinta da un tranquillo millecinque a benzina aspirato da 102 cavalli e 130 Nm. All'angolo opposto del ring il Mike Tyson dei fuoristrada, nel cui petto batte un turbodiesel V8 da 6,5 litri, quasi 200 cavalli e 583 Nm di coppia. Già, ma le tonnellate del peso massimo sono 3,6. In più c'è differenza nella trasmissione: manuale a 5 marce per la Jimny automatica a 4 rapporti per l'Humvee. Come andrà a finire? Guardate il video!

Fonte: Car Wow