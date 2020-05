LA SFIDA Duello virtuale tra due vetture entry level che non disdegnano puntate in off-road, ma capaci di muoversi con disinvolura anche nelle strade di tutti i giorni. Stiamo parlando di Suzuki Jimny e Dacia Duster, già precedentemente in gara su asfalto. All'epoca vinse la Duster, ma oggi, in fuoristrada, riuscirà a fare en plein? Scopriamolo dal video, dove le due piccole 4x4 vengono messe a confronto (insieme ad altre auto).

SOMIGLIANZE Ad accomunare le due auto dalla vocazione off-road c'è innanzitutto il prezzo, intorno ai 20.000 euro (Jimny è circa 3.000 euro più costosa della Duster), ma i punti di contatto tra Suzuki e Dacia non si fermano a mere questioni economiche. Entrambe infatti hanno un motore da 1.5 litri, trazione 4x4 inseribile e possono contare sull'Hill Descent Control, un controllo elettronico che aiuta nelle discese più ripide.

DIFFERENZE I motori, che sono entrambi da 1,5 litri, sono in realtà gemelli diversi: quello della Jimny è a benzina, mentre sulla Duster è a gasolio. Sono entrambe piccole fuoristrada, ma in realtà passano circa 70 cm tra Dacia e Suzuki (più corta). Un fiore all'occhiello per la guida in off-road? Le marce ridotte, utili per affrontare i tratti più impervi. Solo la Jimny le ha.

CHI VINCE? In questo particolare confronto off-road, è la Jimny a spuntarla. La piccola Suzuki infatti ha qualcosa in più, non tanto quanto a dotazioni, ma in senso più profondo, grazie a un'attitudine al fuoristrada più marcata, riconducibile a detta del tester ad un miglior ''flex'', come viene definito, ossia alla capacità da parte di telaio e sospensioni di assorbire e assecondare meglio buche, asperita e dossi tipici della guida off. D'altra parte, se avevate visto questo incredibile video di un Jimny che sale su una rampa di scale per fare inversione in autostrada, un'idea ve l'eravate già fatta...