UN SECOLO FA Ci sono auto che cambiano anche quattro volte nei vent'anni serviti alla Jimny per un solo salto di generazione, quello tra la terza (1998) e la quarta, presentata oggi. Se pensate, però, che il suzukino del 21esimo secolo abbia voluto colmare il gap temporale e tecnologico a tutti i costi, col rischio di imborghesirsi, vi sbagliate di grosso.

VINTAGE La Suzuki Jimny 2018 è tutta nuova, ma è sempre la stessa. Fedele a soluzioni tecniche d'antan – come il telaio a longheroni, le sospensioni a ponte rigido, il motore aspirato, la trazione integrale con marce ridotte – affezionata a un look rétro, eppure capace di aprirsi alla modernità: parlo di connettività, di un infotainment digitale, di personalizzazioni e ovviamente degli aiuti elettronici alla guida.

BOXY Molta della fortuna di questa nuova Jimny, tuttavia, dipenderà dallo stile. A mio avviso molto azzeccato. Squadrato, come un fuoristrada dev'essere, tanto da far sembrare la Jimny, da lontano, una piccola Classe G; sfrontato, con tinte di carrozzeria come il giallo-verde vipera (optional) abbinate al tetto a contrasto; e allo stesso tempo tradizionale, con griglia e fari che richiamano il vecchio modello, malgrado l'irrinunciabile aggiunta dei LED. Insomma, si fa notare e apprezzare.

DIMENSIONI Anche per via dei plasticoni neri che sorvolano le ruote, questa piccola Suzuki sembra più grande che in passato. Lo è fino a un certo punto: quest'ultima Jimny aggiunge 4,5 cm di girovita (1 metro e 65), altri due in altezza, ma è più corta di 3 cm pieni (3 metri e 48 senza ruota di scorta, 3 metri e 65 con). Resta risicato, dunque, lo spazio interno, che obbliga a scegliere: avere due ospiti a bordo oppure un bagagliaio vero. Con i quattro sedili in posizione, infatti, avanza giusto lo spazio per un borsone (85 litri), mentre ripiegando gli schienali gli ultimi due si ottiene un onesto vano da 377 litri. Con un piano di carico piattissimo e facilmente lavabile.

INTERNI All'interno è ancora spartana, la Jimny: dall'aria più robusta che cheap, però. Le plastiche sono dure da toccare, ma non povere. Qualche accenno di cromatura prova a spezzare la monocromia della plancia, tutta nera. Mi piace la nuova strumentazione: più caratteristica e meno automobilistica del vecchio cockpit, ma sempre per lo più analogica, al netto del piccolo TFT centrale. Anche la plancia mantiene uno stile rétro, e sfoggia un maniglione tipicamente offroad. L'unica concessione alla tecnologia resta il touch screen da 7 pollici dell'infotainment, identico a quello di tutte le altre Suzuki: semplice da usare malgrado il software del navigatore un po' lento. Per la navigazione ci si può anche affidare al proprio cellulare: il sistema è compatibile sia con Android Auto sia con Apple CarPlay, perciò può replicare alcune app del vostro smartphone.

MOTORE E CAMBIO Sotto il cofano batte un 1.5 aspirato da 102 cavalli e 130 Nm frutto di un'evoluzione del vecchio milletre. Non certo il motore più moderno e tecnologico del bouquet Suzuki, tanto meno il più prestazionale, ma per la Casa l'ideale, in termini di affidabilità e consumi, per questo modello. Di serie si sposa a un cambio manuale a 5 marce. Esiste anche un'opzione automatica, da soli quattro rapporti, ma nessuna propulsione alternativa: né a gasolio, né mild hybrid, né turbo.

TRASFORMISTA Con sole due ruote motrici la nuova Jimny viaggia sempre a trazione posteriore. La trazione integrale, come prima, è inseribile manualmente: possiamo ingaggiare l'avantreno anche in marcia, fino a una velocità di 100 km/h. Per l'offroad sopravvivono le marce ridotte e si aggiungono due aiuti elettronici che la vecchia Jimny non aveva: l'Hill Hold e il regolatore di velocità in discesa. Manca un differenziale autobloccante: ci pensa allora il controllo di trazione, sfruttando i freni, fermare la ruota che slitta per dare più coppia a quella in presa.

ADAS Tornando sull'asfalto, invece, la Jimny si affida ora ai radar della frenata automatica d'emergenza e dell'avviso di abbandono di corsia. Ma per “trucchi” come la telecamera di retromarcia o i sensori di parcheggio, non è ancora pronta.

PREZZO Venduti in un amen i primi 20 esemplari, quelli della serie speciale Sakigake proposti a un prezzo di 21.950 euro, la Jimny 2018 arriverà nelle concessionarie nel mese di ottobre. Un solo allestimento, full optional, a 22.500 euro.