Autore:

Luca Cereda

IN ARRIVO Suzuki mantiene la promessa e oggi 5 luglio diffonde le prime informazioni ufficiali circa nuova Suzuki Jimny 2018, l'iconico fuoristrada della Casa di Hamamatsu. Con le immagini ufficiali diramate già le scorse settimane, a corollario di una serie di rumors che ormai da mesi circolavano sul piccolo samurai, ecco che ora apprendiamo le caratteristiche del nuovo motore.

SOTTO IL COFANO In pensione il vecchio 1.3, spazio a un nuovo 4 cilindri benzina da 1,5 litri, 100 cv tondi tondi a 6.000 giri/minuto e 130 Nm a 4.000 giri/min. Proprio la coppia, elevata ed omogenea lungo l'intero arco di rotazione o quasi, sarebbe il punto forte del propulsore che abiterà il cofano di nuova Jimny. Nonostante l'incremento di cilindrata, il 1.5 sarà inoltre più leggero della precedente unità del 15%. Come previsto, invece, nessuna Suzuki Jimny diesel.

COM'E' FUORI Noto da tempo è il suo rinnovato stile, che nelle geometrie ricorda molto la Mercedes Classe G – seppure in formato mignon. Con una novità, però; le ultime foto rivelano due possibili allestimenti della nuova Jimny: uno più cittadino, con i parafanghi verniciati e in tinta con il resto della carrozzeria, e un altro più offroad, con parafanghi più sporgenti e coprenti stavolta in plastica nuda. Peccato per le ruote un po' piccole e strette, misura 15'' o 16''.

COM'E' DENTRO Gli interni della Jimny riservano molte meno sorprese. Rimane l'impronta rusticana di sempre, ma il design è più moderno, la pulsantiera semplificata, volante multifunzione e la plancia non si fa mancare il classico schermo dell'infotainment di Suzuki che raggruppa i comandi in quattro quadranti. La leva del cambio manuale a 5 marce (in alternativa c'è un automatico a 4 rapporti) rimane bislunga, ma non più 'a grissino' come sulla vecchia Jimny.

FEDELE ALL'ORIGINALE Nel passaggio dalla vecchia alla nuova rimane infine intatto lo spirito fuoristradistico: telaio a traverse e longheroni, sospensioni con ponte rigido e la trazione integrale Allgrip Pro con tanto di traction control e marce ridotte. Anche le misure caratteristiche sono sagomate per un utilizzo off-road impegnativo: angolo di attacco di 37°, angolo di dosso di 28°, angolo di uscita di 49°.