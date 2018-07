Autore:

Luca Cereda

SENZA ASPETTARLA Da oggi è possibile prenotare online la nuova Suzuki Jimny 2018, una serie limitata che anticipa l’arrivo del modello nelle concessionarie. Realizzata in soli 20 esemplari numerati, la Jimny Sakigake ha un prezzo di 21.950 Euro (IVA inclusa, IPT esclusa) e rappresenta l'unico modo, al momento, per acquistare la quarta generazione del SUV compatto giapponese.

VIA RETE Bisogna andare sul web-store di Suzuki ( http://shop.suzuki.it/auto/jimny), seguire le istruzioni e, una volta registratisi al portale MySuzuki, il pagamento si completa tramite il circuito PayPal.

COSA HA DI SERIE L'allestimento comprende, tra gli altri, fari a LED, vetri oscurati e elettrici, clima automatico, infotainment con schermo da 8 pollici (con Apple CarPlay e Android Auto), navigatore, cruise control, sedili anteriori riscaldati e schienale del divanetto posteriore sdoppiato. Più tutti gli ADAS Suzuki (avviso di abbandono corsia, frenata anti-tamponamento) cui si aggiungono il riconoscimento dei segnali stradali e il regolatore della velocità in discesa.

SOTTO IL COFANO Il motore, made in Suzuki, è un 1.5 benzina da 102 cv e 130 Nm di coppia abbinato a un cambio manuale a 5 marce e alla trazione integrale con l'opzione delle marce ridotte.

FIRMATA La Suzuki Jimny Sakigake è disponibile in tre colorazioni bicolor. Dei venti esemplari previsti, otto sono gialli (tinta pastello), altrettanti in colore avorio metallizzato e quattro in blu metallizzato, sempre in abbinamento al tetto, al cofano e ai montanti neri. Tutti con il kanji Sakigake sulla copertura della ruota di scorta e sul bordo del cofano motore, accompagnato dal numero identificativo dell’esemplare.