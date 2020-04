LA PROVA ESTREMA DELLA SUZUKI JIMNY

SUZUKI JIMNY FA LE SCALE IN AUTOSTRADA Tra le caratteristiche che rendono molto ambito il Suzuki Jimny (qui la prova su strada) ci sono le misure ultracompatte e un abitino di quelli super glamour, ma anche l’innata attitudine all’off road. Anche estremo, che non si sa mai. Questa sua capacità nel valicare i limiti è ben chiara nel video che trovate qui sotto: in Cina, una Suzuki Jimny è stata avvistata mentre, per fare inversione a U, ha usato... le scale del cavalcavia che passa sopra l'autostrada.

IL VIDEO Almeno una volta nella vita capita a tutti di mancare l'uscita giusta in autostrada. In quel caso si continua fino all'uscita successiva e si imbocca l'autostrada in senso contrario per tornare indietro. Giusto? In teoria, si, ma non è quello che ha fatto in Cina il protagonista di questo video pubblicato su Youtube. Resosi conto di dover cambiare direzione, il guidatore ha pensato bene di inerpicarsi con la sua Suzuki Jimny sulle scale di un cavalcavia pedonale, per poi ridiscendere come se nulla fosse dal lato opposto della carreggiata. Le capacità della Suzuki Jimny di cavarsela al meglio negli spazi stretti fuori dai sentieri battuti sono note a tutti, grazie alle sue dimensioni intelligenti (3 metri e 65 cm, ruota di scorta compresa). In questo caso, però, bisogna proprio dire che il suo superpotere è stato usato per scopi decisamente non ortodossi.

LA BRAVATA È COSTATA MULTA E PUNTI PATENTE Per sfortuna dell'incoscente pilota una pattuglia della polizia si trovava sul posto e, vedendolo impegnato nella folle impresa, ha pensato di aspettarlo dal lato opposto del cavalcavia con in mano una multa da 285 dollari. Oltre a essere, però, un gesto contrario a ogni legge della strada e buonsenso, la bravata dell'uomo poteva costargli molto più cara di una semplice multa e qualche punto sulla patente. Il ponte in questione, infatti, pare abbia un limite di peso di 1.000 kg. Decisamente rischioso, dato che la Jimny di terza generazione che guida il protagonista del video segna sulla bilancia un peso di 985-1.150 kg. Il conducente doveva essere magrissimo...