Novità auto

Segnali di vita. La gestazione di Nissan Ariya è (molto) più lunga del previsto e non certo per colpa sua, vedi crisi chip, tuttavia in qualche parte del mondo il primo crossover 100% elettrico del marchio giapponese si avvicina a poco a poco all'ingresso sul mercato. Negli Stati Uniti, Nissan inaugura il portale di prenotazione: si comincia con quattro versioni differenti.

Nissan Ariya, negli USA ordini al via

HI-TECH SUV Ciascuna delle varianti di Nissan Ariya inizialmente disponibili, la più performante delle quali provvista di doppio motore e trazione integrale, è equipaggiata di batteria agli ioni di litio da 87 kWh raffreddata a liquido, porta di ricarica rapida CCS, tecnologie di assistenza alla guida ProPILOT Assist 2.0 e Nissan Safety Shield 360, inoltre compatibilità Apple CarPlay (wireless) e Android Auto (cablato).

VEDI ANCHE

Nissan Ariya, gli interni

CHI PRIMA ARRIVA Negli USA, il listino prezzi parte da 45.950 dollari. Le prime 10.000 prenotazioni effettuate prima del 31 gennaio 2022 si qualificheranno inoltre per un abbonamento per ricariche EVgo gratuite per due anni. Di seguito, uno specchietto riepilogativo dell'offerta di lancio.

Modello Specifiche tecniche Prezzo Ariya Venture+ FWD Batteria da 87 kWh, motore sincrono CA da 238 CV, autonomia fino a 480 km 45.950 $ Ariya Evolve+ FWD Batteria da 87 kWh, motore sincrono CA da 238 CV, autonomia fino a 450 km 48.950 $ Ariya Premiere FWD Batteria da 87 kWh, motore sincrono CA da 238 CV, autonomia fino a 450 km 53.450 $ Ariya Platinum+ e-4ORCE AWD Batteria da 87 kWh, trazione integrale e-4ORCE, doppio motore sincrono CA da 389 CV, autonomia fino a 425 km 58,950 $

Ariya, il primo SUV elettrico di Nissan è in arrivo

IN SALA D'ATTESA In Nord America, le consegne di Nissan Ariya inizieranno soltanto nell'autunno 2022. Prima per i modelli a trazione anteriore, seguiti dai modelli a trazione integrale (tardo autunno 2022). Attendiamo informazioni circa ordini e listini per l'Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/11/2021