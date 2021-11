Dopo i SUV (più o meno compatti) e le berline ad alte prestazioni, quello delle citycar sarà uno dei prossimi fronti su cui si giocherà la battaglia per il mercato - per il momento ancora piuttosto risicato, almeno nei numeri - delle auto elettriche. Per dirne una, il gruppo Volkswagen sta affilando le armi con VW ID.2 e Cupra UrbanRebel, a cui si affiancheranno analoghi modelli di Seat, Audi e Skoda.

Foto spia di Nissan IMk, la nuova citycar giapponese

DA CONCEPT A REALTÀ Sta preparandosi anche Nissan, che un paio di anni fa al Salone di Tokyo del 2019 aveva presentato la concept IMk, piccola kei car giapponese destinata in realtà al mercato globale, e di cui sono cominciati i primi test su strada, come dimostra il prototipo pizzicato dai nostri fotografi sulle strade degli Stati Uniti.

VEDI ANCHE

Foto spia di Nissan IMk: visuale laterale

NUOVA PIATTAFORMA Il pianale dell’auto sarà nuovo, specifico per le auto elettriche di dimensioni compatte: non sarà quindi lo stesso del crossover Ariya, ma potrebbe servire per la versione a zero emissioni della prossima Micra. Le forme dell’auto, che nelle foto rubate dai nostri fotografi sono ancora difficili da interpretare, anticiperanno il nuovo linguaggio stilistico dei futuri modelli della casa di Tokyo. Sulla IMk dovrebbero debuttare anche i nuovi servizi di guida assistita e di tecnologia connessa della suite Nissan Intelligent Mobility (acronimo ripreso anche nel nome stesso dell’auto).

Foto spia di Nissan IMk: primi dettagli degli interni?

FUTURO ELETTRIZZANTE L’offensiva elettrica di Nissan prosegue ormai su diversi fronti: accanto alla ormai “vecchietta” Leaf, si aggiungerà presto il multispazio Townstar in versione EV (estate 2022), il già citato crossover Ariya e un nuovo SUV compatto a zero emissioni anticipato due anni fa dal concept IMQ, e che verrà presentato solo nel 2022. Tutto questo, in aggiunta alla promettente tecnologia e-Power (motore elettrico con batterie caricate da un motore a benzina che fa da generatore) che debutterà la prossima estate su Qashqai prima e X-Trail dopo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2021