Allestimenti

A pochi mesi dall'esordio, nuova Nissan Qashqai già apre il libro dei trucchi e corregge leggermente la sua offerta. N-Style un equipaggiamento molto simile ad N-Connecta, ma arricchito di accessori riservati alle versioni top di gamma Tekna. Ma anche con qualcosa in meno...

Nissan Qashqai N-Style, cerchi da 19 pollici

MENO DIGITALE Come bonus, Qaqshqai N-Style riceve il caricatore per smartphone a induzione e cerchi in lega da 19 pollici anziché da 18 pollici. Il resto della dotazione è rigorosamente identico a Qashqai N-Connecta, tranne per un grande dettaglio. Scompare infatti la strumentazione digitale in formato da 12,3 pollici, tornano i classici quadranti analogici per tachimetro e contagiri, a contorno di un più piccolo schermo da 7 pollici. Una ''regressione'' che è già stata osservata su altri modelli del gruppo Renault, vedi Captur o Arkana: la ragione è con ogni probabilità legata all'attuale carenza di semiconduttori.

Qashqai N-Style, gli interni

TANTA TECNOLOGIA Assenza del cockpit digitale a parte, il rapporto prezzo-dotazione è in ogni caso interessante. L'equipaggiamento di serie include vernice bicolore, sistema di navigazione NissanConnect con display centrale da 9 pollici con compatibilità Apple CarPlay (anche wireless) e Android Auto, servizi Nissan Connect, visione panoramica a quattro telecamere, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico. Tra gli assistenti di guida: cruise control adattivo con adeguamento ai limiti di velocità, sistema di monitoraggio dei punti ciechi, assistenza alla partenza in salita, sistema intelligente di avviso di collisione posteriore con rilevamento oggetti in movimento.

Qashqai N-Style, prezzi da 32.400 euro

PREZZI Qashqai N-Style già in vendita a 32.400 euro in associazione a turbo benzina 1.3 mild hybrid da 140 CV e cambio manuale, o 35.600 euro con 1.3 mild hybrid da 158 CV e cambio automatico Xtronic. Diversamente da Qashqai N-Connecta, non è invece disponibile la trazione 4x4.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2021