CHE COMBINAZIONE! Quindi da alcuni giorni di nuova Nissan Qashqai c'è anche il listino prezzi dettagliato, ovvero l'ultimo tassello che mancava in seguito sia alla world premiere, sia al nostro primo touch & feel presso la sede di Nissan Italia. Arriviamo subito al dunque: Qashqai 2021 già in vendita (ordini aperti, consegne a giugno) a partire da 25.500 euro, cioè una soglia non molto distante da quella che ci si poteva immaginare. Qashqai è tuttavia una gamma intera di versioni: due motorizzazioni (ibride), due step di trazione, due diversi cambi, infine sei allestimenti, versione di lancio Premiere Edition esclusa, in attesa inoltre dell'innovativa soluzione e-Power. In totale, si contano 14 combinazioni differenti. Digerito lo shock dell'esclusione del motore diesel, quale Qashqai scelgo? Qui il ''catalogo''. Come criterio, il grado di equipaggiamento.





QASHQAI VISIA Il prezzo di ingresso di 25.500 euro si associa dunque alla versione Visia, a sua volta abbinata esclusivamente a motore 1.3 mild hybrid 140 CV, trazione anteriore 2WD e cambio manuale a 6 rapporti. La dotazione di serie include:

fari a LED

retrovisori esterni riscaldabili

hill start assist & auto hold

selettore modalità di guida

volante regolabile in altezza e profondità

sensori di parcheggio posteriori

chiamata di emegenza e-call e breakdown call

7 airbag (incluso quello tra i due sedili anteriori)

Intelligent Cruise Control

frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti

avviso di rischio collisione frontale

avviso e prevenzione di abbandono involontario di corsia

controllo e prevenzione del cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco

rilevazione dell’attenzione del guidatore e relativo avviso

riconoscimento dei segnali stradali

rilevamento oggetti nella parte posteriore della vettura con frenata automatica durante la retromarcia



QASHQAI ACENTA La versione Acenta parte da 28.940 euro e si associa sia al 1.3 mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale, sia (32.140 euro) a 1.3 mild hybrid 158 CV, 2WD e cambio automatico a variazione continua Xtronic. Ai contenuti della versione Visia si aggiungono:

cerchi in lega da 17 pollici

apertura portiera con pulsante

specchietti ripiegabili automaticamente

climatizzatore automatico dual zone

volante, pomello cambio in pelle soft touch

supporto lombare sedile guida

bracciolo posteriore con porta bicchieri

tergicristalli automatici con sensore pioggia

display audio da 8 pollici

retrocamera posteriore

palette cambio al volante (solo Xtronic)

integrazione smartphone e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto



QASHQAI BUSINESS Versione Business da 30.370 euro con 1.3 mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale e 33.570 euro con motore 1.3 mild hybrid 158 CV, 2WD e cambio Xtronic. I contenuti si arricchiscono di:

sistema di infotainment NissanConnect con display da 9 pollici

telecamera con vista panoramica a 360° intorno alla vettura (Around View Monitor) con riconoscimento oggetti in movimento

fendinebbia LED

carica batterie wireless per smartphone

ruotino di scorta



QASHQAI N-CONNECTA Per la versione N-Connecta occorrono 31.500 euro nel caso di motorizzazione 1.3 mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale, o 34.700 euro con 1.3 mild hybrid 158 CV, 2WD e cambio Xtronic, infine 36.700 euro in caso di 1.3 mild hybrid 158 CV, cambio Xtronic e trazione integrale 4WD. L'elenco accessori inizia a farsi davvero interessante:

cerchi in lega da 18 pollici

vetri posteriori privacy

paraurti posteriore con inserti silver

illuminazione ambientale nella console centrale

quadro strumenti full TFT da 12,3 pollici

navigatore satellitare NissanConnect con schermo da 9 pollici, mappe TomTom Premium Live Traffic, aggiornamenti Over The Air e NissanConnect Services

sensori di parcheggio anteriori

porte USB per i sedili posteriori

specchietto retrovisore interno auto-oscurante

poggia ginocchio anteriore soft touch

bagagliaio modulare



QASHQAI TEKNA Anche per la versione Tekna tre prezzi di partenza, 33.800 euro per motore 1.3 mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale, mentre per la soluzione con motore 1.3 mild hybrid 158 CV e cambio Xtronic occorrono 37.390 euro per il 2WD e 39.390 euro per il 4WD. Elementi di stile e tecnologie di bordo fanno la differenza:

cerchi in lega da 19 pollici

apertura bagagliaio hands-free

fari LED con tecnologia Adaptive Drive Beam Assist con fari abbaglianti adattativi

indicatori di direzione anteriori e posteriori LED

Head-up display da 10,8 pollici

sedile guidatore regolabile elettronicamente

supporto lombare regolabile per guidatore e passeggero

ProPILOT con Navi-Link (solo con cambio Xtronic) o Drive Assist (cambio manuale)



QASHQAI TEKNA+ Chi sceglie Tekna+ (1.3 mild hybrid 158 CV 2WD cambio manuale al prezzo di 38.500 euro, con cambio Xtronic e 2WD a 40.690 euro, con 4WD a 42.690 euro) vuole assolutamente il meglio. Qui tutto è di serie. In più:

cerchi in lega da 20 pollici

barre longitudinali al tetto

tetto panoramico (con filtro UV) e tendina parasole a regolazione elettrica

fendinebbia LED

Advanced Intelligent Key con memoria di posizione dei sedili e degli specchietti retrovisori

sedile guidatore con supporto lombare a 4 vie regolabile

sedili anteriori con funzione massaggiante in 3 modalità programmabili dal display centrale e differenziabile tra guidatore e passeggero

rivestimenti dei sedili Monoform in pelle Nappa

parabrezza, sedili anteriori e volante riscaldabili

impianto audio Bose con 10 altoparlanti





RIASSUMENDO Ancora confusi? Sotto, lo specchietto riepilogativo.