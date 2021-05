TECNOCRAZIA Di quanto le nostre fantastiche vite ormai dipendano dall'informatica e dai suoi capricci, più in particolare da piastrine metalliche grandi come un'unghia, ne sia testimone oggi il mondo auto, alle prese con il collo di bottiglia dei famigerati microprocessori. Dopo Peugeot, che a causa dei ritardi nelle forniture di semiconduttori non offre al momento l'opzione dell'i-Cockpit digitale su 308, a pagare a caro prezzo la crisi globale è ora anche Renault. Che sacrifica uno dei suoi figli prediletti, il SUV coupé Arkana, e lo mutila di parte del suo allestimento tecnologico. Gli approvvigionamenti di elettronica scarseggiano: stock primo semestre 2021 senza l'accessorio del quadro strumenti digitale. Non è proprio così, tranquilli, al suo posto non ci sarà un nastro di scotch.

STRINGI LA VISUALE In realtà Renault Arkana rinuncia, per il momento, solo all'opzione del cosiddetto Digital Driver Display da 10 pollici, ovvero la variante di quadro strumenti di interfaccia interamente digitale e ampio ventaglio di personalizzazione delle grafiche (vedi foto sopra), l'alternativa cioè alla soluzione di un quadro analogico digitale con quadranti fisici e display virtuale da 7 pollici. Non viene interessato dalla marcia indietro, invece, il tablet-display verticale del sistema multimediale Easy Link da 8 pollici (nella foto sotto) incernierato al centro del cruscotto.

PERDERSI IN UN CHIP Dovendo compiere una scelta, la Régie ha perciò considerato l'esclusione di un optional hi-tech come il cockpit virtuale frontale meno impattante, sul piano dell'immagine (quindi sul piano delle vendite), che non lo smontaggio di un device più iconico come lo schermo di infotainment, che rimane al proprio posto. Almeno, per ora. La crisi delle forniture chip sta travolgendo l'automotive in maniera anche più forte delle precedenti proiezioni, costringendo fiori di Costruttori a rivedere i piani. Sospensione della produzione, oppure riconfigurazione degli interni di una parte della propria gamma. Non appena la catena logistica riprenderà il suo ritmo, il Digital Driver Display di Renault Arkana tornerà a occupare il cono visivo del guidatore. Ma è un altro segnale. Della debolezza che l'industria auto sconta nei confronti dell'hi-tech, la nuova monarchia assoluta.