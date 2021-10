Componentistica

Chiamiamolo ''chip factor'', è quel virus che all'industria auto sta infliggendo danni enormi. Prova ne sia che la commercializzazione di gran parte dei nuovi modelli è sotto scacco. La crisi dei microchip non guarda in faccia a nessuno: marchi popolari e marchi premium, tutti uniti dallo stesso grado di incertezza circa fornitura componenti, quindi produzione, quindi ingresso sul mercato. Ultima vittima, un aspirante socio dell'aristocrazia dei SUV. È Maserati Grecale, il cui esordio slitta - se tutto va bene - all'anno prossimo.

Maserati Grecale, festa rimandata

RITARDATARIO ''Originariamente prevista per il 16 novembre 2021, in considerazione della situazione contingente relativa alle interruzioni della catena di approvvigionamento di componenti chiave per completare i processi produttivi, la Global Premiere di Maserati Grecale - fanno sapere da Modena - è posticipata alla primavera del 2022''. A causa della scarsità di semiconduttori, necessari per l'implementazione del nuovo sistema di infotainment e di connettività che equipaggia il fratellino di Levante, i volumi produttivi - spiega Maserati - non consentirebbero di rispondere adeguatamente alla domanda globale attesa.

Grecale, l'incolpevole ''ritardatario''ALLA FINESTRA Per fare conoscenza con Grecale, non resta dunque che attendere pazienti altri lunghi mesi. Se ne riparla, a grandi linee, tra marzo e aprile 2022. La nuova data esatta della world premiere potrebbe essere comunicata proprio il 16 novembre.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2021