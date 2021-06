VEDO NON VEDO Sì, è proprio lei, l'auto protagonista della nostra gallery è la nuova Maserati Grecale. Il SUV ''compatto'' del Tridente è stato pizzicato durante i consueti collaudi su strada, avvolto da un vistoso camouflage che ne cela il design. Ciononostante, osservando da vicino la sorellina di Levante si riescono a scorgere alcuni dettagli davvero interessanti.

PARENTE DELLA STELVIO Ad un occhio attento non sfuggiranno ad esempio le profonde nervature sul cofano, che si prolungano sul frontale fino a lambire la griglia anteriore a lamelle verticali. Nella zona dei montanti posteriori poi si nota una certa assonanza con le linee di Alfa Romeo Stelvio. Non a caso, il nuovo crossover modenese nascerà proprio sulla piattaforma Giorgio del Biscione - nonostante Stellantis abbia dichiarato da tempo l’intenzione di abbandonare tale architettura. In definitiva, tutto ciò significa che le dimensioni di Maserati Grecale non si discosteranno poi tanto da quelle del D-SUV di Arese, con una lunghezza che si attesterà intorno ai 4 metri e 68 centimetri. La forma massiccia e robusta del muletto lascia infine pensare a un look ancor più sportivo e grintoso rispetto a quello della Levante. Una cifra stilistica sottolineata anche dai quattro grandi terminali di scarico inglobati ai lati del paraurti posteriore.

QUESTIONE MOTORI Sebbene le specifiche del motore siano avvolte ancora dal mistero, le prime indiscrezioni parlano di un quattro cilindri turbo mild hybrid. Lo stesso propulsore montato su Ghibli e Levante, ma che su Grecale potrebbe ottenere un upgrade di potenza. Di sicuro a Modena l’elettrificazione della gamma rimane fra le priorità (vedasi Maserati Granturismo EV) e non è dunque da escludere l’arrivo di una Grecale plug-in hybrid, se non addirittura full-electric. Resta poi da capire se l'auto verrà proposta anche in versione Trofeo, magari con quel capolavoro di tecnica che è il V6 biturbo Nettuno di Maserati MC20. Un’occasione davvero ghiotta per dare del filo da torcere alle corazzate tedesche Porsche Macan Turbo, BMW X3 M e Mercedes-AMG GLC 63. Stay tuned.