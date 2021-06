AUTO-FOTO SPIA Dai cancelli del Maserati Innovation Lab ecco dunque uscire, i giorni scorsi, un primo prototipo di nuova Maserati Granturismo, pietra miliare poiché prima Maserati ad adottare - come è noto - un propulsore full electric. Le foto spia sono state pubblicate dalla stessa Maserati, in quella che sembra una prassi sempre più comune per le Case auto: foto ufficiali camuffate da scatti rubati, ma nessuna info supplementare rispetto a quanto già sappiamo.

NON SOLO EV? Mentre nuova GranTurismo (2022) sarà completamente elettrica, il prototipo protagonista della photo session potrebbe non esserlo: nella immagine qui sopra, sembra di intravedere un tubo di scappamento. Suggerendo come, per ora, Maserati stia sviluppando in parallelo anche un veicolo a benzina, con ogni probabilità di natura ibrida. Che la variante EV non sia la sola a catalogo, una volta che il prodotto fosse in vendita? Perché non è escluso che Maserati, apparentemente, voglia continuare a competere su due terreni di gioco molto diversi tra loro: uno spazio occupato da auto come Porsche Taycan, l'altro da auto come Ferrari SF90 Stradale, vedi il progetto MC20.

VOCI BIANCHE In attesa di nuove rivelazioni, di Granturismo elettrica un recente video offre un assaggio del sound. Perché una voce, l'auto l'avrà pure. Non sarà il canto di un V8 o il ringhio di un V6, ma non per questo sarà neutro. Ascoltalo cliccando Play qui sotto.