NOMEN OMEN Dna votato alle competizioni, potenza radicata nell'anima delle corse. Maserati celebra il suo passato racing con due serie limitate dal nome che è tutto un programma: Ghibli e Levante F Tributo Special Edition come omaggio a ''El Penta'', ora spieghiamo anche il perché.

CRONISTORIA Il battesimo di Maserati nelle corse è stato esattamente 95 anni fa: il 25 aprile 1926, la prima Maserati da corsa ad esporre il tridente sul cofano, la Tipo26, vinceva la Targa Florio nella classe 1500cc con Alfieri Maserati alla giuda. 28 anni dopo, il 17 gennaio 1954, Maserati faceva il suo debutto in F1 ed entrava nell’Olimpo del automobilistico mondiale con la 250F guidata da Juan Manuel Fangio (ecco perché la ''F''). Un connubio iconico, incoronato da numerose vittorie e al quale la Casa del Tridente ha deciso di rendere omaggio.

UN COLORE, UN PERCHÈ In anteprima mondiale al Salone di Shanghai 2021, la serie speciale è disponibile per Ghibli e Levante in due esclusivi colori - Rosso Tributo e Azzurro Tributo – e fa rivivere lo spirito audace di Maserati con un abito sportivo sia nell’estetica che nei dettagli. Il rosso è il colore più autentico del motorsport italiano e storicamente le Maserati hanno sempre corso con la livrea di questa tinta, che rappresentava l’Italia nelle competizioni automobilistiche di inizio secolo. L’azzurro, invece, è una tonalità brillante e vibrante che si ispira al blu, uno dei colori (insieme al giallo) della Città di Modena, storica “casa” del brand.

DETTAGLI UNICI Ulteriori richiami alla 250F di Fangio, caratterizzata da una particolare livrea rossa e gialla, si ritrovano anche nelle rifiniture delle ruote e delle pinze freni gialle. A completare gli esterni, Levante F Tributo presenta cerchi da 21” Anteo color Black e Ghibli F Tributo cerchi da 21” Titano nero lucido. Il parafango riporta un badge specifico in nero lucido e sul montante C il tridente è in tinta carrozzeria. Infine, entrando nell’abitacolo le tonalità dei dettagli esterni sono riprese nelle cuciture, rosse o gialle, abbinate alla pelle Black Pienofiore. Sfoglia la gallery e rifatti gli occhi.