A SENSO UNICO L'elettrico, come non ci stancheremo di ripetere, è solo la destinazione. Significa che per raggiungerla serve percorrere una strada, e quella strada oggi fa tappa alla stazione ibrida. Marchi popolari e marchi premium, tutti ormai in cammino. Maserati Levante Hybrid secondo tassello della complessiva strategia di elettrificazione del Tridente. Una strategia inaugurata lo scorso anno con Ghibli Hybrid, e della quale il bello deve ancora arrivare. “Faster. Greener. Unique”, recita la tagline. Più sostenibile delle versioni diesel e benzina (benché i consumi siano ancora in fase di omologazione), Levante (mild) Hybrid resta - tengono da Modena a specificare - un SUV Maserati in tutti i suoi aspetti. Tra i quali, soprattutto, il sound. Ascoltalo guardando il video della world premiere e scopri chi è il nuovo brand ambassador...

BASSA TENSIONE Come la berlina che ha aperto la via, anche nuova Levante Hybrid abbina dunque al motore termico 2 litri 4 cilindri in linea un sistema mild hybrid 48 Volt che permette di recuperare l’energia in decelerazione e in frenata. Elettrificazione leggera leggera, ma sufficiente intato a smontare due cilindri dal cofano, per fare spazio a poco a poco ad unità che di bielle e pistoni non ne avranno proprio. E a proposito di leggerezza: nonostante l'aggiunta della rete elettrica da 48V (la batteria supplementare, l'alternatore a cinghia), Levante micro ibrida pesa tanto quanto le versioni equipaggiate del 3 litri 6 cilindri a V, sia diesel che benzina (2,1 tonnellate), ma si avvantaggia di una migliore distribuzione dei pesi, grazie alla batteria collocata nella zona posteriore, senza per questo compromettere la capacità di carico. Grazie a 330 CV di potenza massima e a 450 Nm di coppia disponibile già a 2.250 giri, le prestazioni di Levante Hybrid, che conserva la sua architettura a trazione integrale, si riassumono negli oltre 240 km/h di velocità massima e in un'accelerazione 0-100 km/h in 6 secondi netti.

DESIGN Dal punto di vista estetico, la versione di lancio di Levante Hybrid (mostrata in anteprima al Salone di Shanghai 2021) è caratterizzata da un nuovo colore tri-strato metallizzato denominato Azzurro Astro, disponibile all’interno del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Dettagli in blu cobalto, sia all'esterno (le tre iconiche prese d’aria laterali, le pinze dei freni e il logo sul montante posteriore), sia all'interno (cuciture dei sedili), ne rendono subito riconoscibile l'appartenenza alla nuova filosofia green del marchio.

HEY, MASERATI! Levante Hybrid, infine, un'auto al passo coi tempi anche grazie al nuovo programma Maserati Connect che permette di tenere sotto occhio, momento per momento e anche da remoto (app per smartphone e smartwatch, ma anche tramite i device domestici Amazon Alexa e Google Assist), lo stato di salute della vettura. Debutta a bordo Maserati MIA (Maserati Intelligent Assist): tu lo chiami (''Hey Maserati''), lui si mette al tuo servizio. A breve, prezzi e tempi di uscita sul mercato. Nel frattempo, sotto, tutte le specifiche.

SCHEDA TECNICA