PIÙ... SPORTIVO Novità in casa Maserati, dove arrivano 2 esclusive versioni 2021 di Ghibli e Levante. Si tratta di Ghibli Sportivo e Sportivo X. Le nuove specifiche sono ad appannaggio di Maserati Levante V6 da 350 CV e Ghibli Hybrid da 330 CV e sono abbinate a 3 colorazioni: Nero Ribelle, Grigio Maratea e Blu Emozione.

COME CAMBIA GHIBLI Ghibli Sportivo Special Edition è dotata del pacchetto styling Nerissimo e presenta cerchi Urano da 20 pollici in nero lucido, rivestimenti interni in pelle, palette del volante in alluminio, sedili anteriori sportivi riscaldati a 12 vie, finiture in legno di color nero lucido e telecamera posteriore. Scegliendo la variante Sportivo X, invece, arrivano anche sospensioni attive Skyhook, Driver Assistance Pack Plus, fari Matrix adattivi full LED e cerchi in lega Titano da 21 pollici in nero lucido. All'interno Ghibli Sportivo X aggiunge sedili anteriori ventilati e riscaldati, volante sportivo in pelle riscaldato, cuciture rosse a contrasto, ricarica wireless, porte con chiusura ammortizzata e pedali in acciaio inossidabile spazzolato.

COME CAMBIA LEVANTE Le caratteristiche di Levante Sportivo includono i cerchi da 20 pollici Efesto Myron con pinze rosse, tetto apribile panoramico, interni in pelle nera con cuciture nere, leve del cambio in alluminio e sedili anteriori sportivi riscaldati a 12 vie con memoria del sedile del conducente. Levante Sportivo X aggiunge il pacchetto Nerissimo, che comprende barre della griglia anteriore nero lucido, terminali di scarico scuri, fasce anteriori e posteriori nere, spoiler nero lucido e diffusore posteriore nero lucido. Oltre a questi particolari, non mancano fari Matrix adattivi full LED e cerchi da 21 Anteo con pinze rosse. Gli interni di Levante Sportivo X vantano cuciture rosse a contrasto, sedili anteriori sportivi riscaldati e ventilati, volante sportivo riscaldato, sistema di chiusura ammortizzata per le porte e pedaliera sportiva in acciaio inossidabile spazzolato. Ultimo, ma non meno importante, è l'Easy Access Pack - vale a dire il portellone posteriore con sensore e accesso senza chiave - e il Driver Assistance Pack Plus, che offre controllo della velocità adattivo, assistente dell'angolo cieco, telecamera surround, assistenza ai segnali stradali, assistenza alla guida attiva e riconoscimento pedoni.

ARRIVANO IN ITALIA? Alla fine della fiera, però, si fanno i conti. E noi dobbiamo purtroppo constatare che Ghibli e Levante Sportivo e Sportivo X sembrano essere un'esclusiva del Regno Unito, almeno per il momento. Vi terremo aggiornati in caso di novità.