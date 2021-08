Anticipazioni

Il Tridente conferma: Grecale in versione Trofeo, ma anche negli allestimenti GT e Modena. Quale motore per la super sportiva?

VECCHIE MANIERE Elettrificazione come via maestra. Ma con la licenza di sparare ancora cartucce termiche ad alto indice di detonazione. Maserati rassicura: il SUV Grecale sarà offerto anche in veste Trofeo, cioè in formato ad alte prestazioni, perché di brand sportivo pur sempre si parla. Più precisamente?

Maserati Grecale: anche in versione high performance

LA SOFFIATA La conferma di un Grecale pseudo-racing giunge da lontano, dagli Stati Uniti. Interpellato da The Drive alla Monterey Car Week, l'amministratore delegato di Maserati North America William Peffer nomina in realtà - del futuro SUV compatto del Tridente - tre differenti versioni: GT, Modena e Trofeo. ''L'offerta Grecale sarà coerente con quella degli altri prodotti in gamma. E coerenza significa innanzitutto declinare l'auto negli allestimenti Trofeo, Modena e GT”, sostiene Peffer. Gli diamo ragione.

VEDI ANCHE

IBRIDO SOFT Non è ancora noto quali motori saranno disponibili per il fratellino di Levante, anche se è naturale immaginare unità prese in prestito da altri modelli. Poiché Grecale condivide la piattaforma Giorgio con Alfa Romeo Stelvio, le versioni entry-level potrebbero essere venduti col quattro cilindri turbo da 2,0 litri, step da 280 CV. Possibile l'aggiunta di tecnologia mild hybrid.

Maserati Grecale Trofeo: motore V6 o V8?

STELVIO DOCET? Un po' più difficile determinare invece quale motore alimenterà Grecale Trofeo. Ghibli, Levante e Quattroporte Trofeo condividono tutti un V8 biturbo da 3,8 litri con 580 CV e 730 Nm: l'idea di una Grecale V8 è eccitante, ma anche col V6 biturbo da 2,9 litri da 510 CV di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, Audi RS Q3 e BMW X3 M farebbero fatica a prendere sonno. Aspettiamo la prossima, bollente, soffiata.