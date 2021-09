Anticipazioni

Il percorso di avvicinamento al grande evento giungerà a scadenza a breve: Global Premiere di Maserati Grecale fissata per il giorno 16 novembre 2021, ad ospitare la cerimonia sarà la città di Milano. Ad autunno inoltrato cadranno dunque i veli da uno dei prodotti dell'industria auto made in Italy più attesi degli ultimi anni: il prestigio del marchio, ma anche - perché no - la curiosità di conoscerne l'accessibilità economica. Se cioè del nuovo SUV compatto Maserati, ad essere compatto sarà anche il prezzo. Quanto più compatto del listino di Levante? E quanto più ciccione del prezzo di suo cugino Alfa Romeo Stelvio?

Maserati Grecale, la locandina della world premiere

ANTEPRIMA Eh già, perché con Stelvio il nuovo SUV del Tridente condivide la piattaforma Giorgio, quindi anche l'ordine di grandezza delle dimensioni esterne, attorno ai 4 metri e 70. Verosimilmente, Maserati Grecale partirà da una soglia di circa 65.000-70.000 euro. Almeno nella sua versione di ingresso, che con ogni probabilità coinciderà con la stessa motorizzazione 4 cilindri 2 litri turbo benzina con tecnologia mild hybrid 48 Volt che già equipaggia la berlina Ghibli. Man mano che la distanza col reveal si accorcerà, quasi certamente avremo accesso a informazioni più precise. Sui propulsori, ma anche sul design e sugli interni.

Maserati Grecale: quali motorizzazioni?

NOMENCLATURA Dare alle auto i nomi dei venti più famosi al mondo è una tradizione tutta Maserati. Tutto iniziò nel 1963 con la leggendaria Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin. Nel 2016, Levante, il primo SUV della storia del marchio. Ora è la volta di Grecale, vento che soffia sul Mediterraneo, uno dei più veloci in assoluto tra quelli che interessano la nostra Penisola. Di buon auspicio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/09/2021