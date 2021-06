MADE IN UK In attesa (questione di giorni) di provare su strada nuova Nissan Qashqai (qui la nostra video anteprima), nello stabilimento inglese di Sunderland la Casa giapponese dà inizio alla messa in produzione della terza generazione della sua best-seller. Dopo avervi investito qualcosa come 400 milioni di sterline, l'ultima versione del crossover si prepara ora a debuttare nel Vecchio Continente. Pensate che proprio nell’impianto di Sunderland, nel corso degli anni, sono stati prodotti circa 3,5 milioni di esemplari di Qashqai. Numeri davvero sorprendenti che dimostrano quanto il pubblico abbia apprezzato questo urban crossover che ha ridefinito il concetto stesso di Sport Utility Vehicle.

UNA STORIA DI SUCCESSO Così Alan Johnson, Vicepresidente Nissan per la produzione nel Regno Unito: “La terza generazione della nostra best-seller alza ulteriormente l’asticella, garantendo ai clienti ancor più tecnologia, stile e prestazioni”. Dal debutto della prima versione - avvenuto nel 2007 - Qashqai si è imposto anche nel nostro Paese come uno dei crossover più amati di sempre. È dunque con grande trepidazione che si attende il suo arrivo, dopo l’apertura degli ordini sul sito ufficiale Nissan dello scorso aprile.

QUANDO ARRIVA IN ITALIA? Nuova Nissan Qashqai nasce sulla piattaforma CMF-C (Common Module Family) dell’alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi. Un’architettura modulare di ultima generazione che ha portato numerose migliorie al comparto sospensioni, ottimizzato ulteriormente le doti dinamiche della vettura e perfezionato la gestione dei sistemi elettronici di sicurezza. Prime consegne di Qashqai attese in Italia entro giugno 2021 - al più tardi per gli inizi di luglio - con un prezzo di listino che parte dai 25.500 euro dall’allestimento Visia e raggiunge i 42.690 euro della top di gamma Tekna+. Tornate presto a trovarci per nuovi interessanti contenuti ''dal vivo''.