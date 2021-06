LA NUOVA COUPÉ NISSAN DAL VIVO Della Nissan Z Proto ne abbiamo parlato fin dalle prime immagini e notizie pizzicate sul web. Finalmente sta per arrivare l’erede della 350/370 Z, sportiva vecchia scuola con un bel V6 aspirato di 3,5/3,7 litri con circa 300 CV (330 CV la 370 Z), cambio manuale (o automatico) e trazione posteriore per divertirsi senza pensieri. Ecco, che poco alla volta la nuova coupé ha preso forma, probabilmente anche sotto la pressione degli appassionati, che hanno indotto la Casa giapponese a sviluppare un progetto inedito, più attuale e vincente. È passato un po' di tempo da quando la Nissan Z Proto è stata presentata e l’abbiamo potuta vedere sempre più nei dettagli, ma oggi abbiamo questo bel video girato da Byron Glover Jr. del canale Drive615, che ci offre un tour completo sia degli esterni sia degli interni. Vediamo insieme e poi continuiamo a parlare della sportiva Nissan.

Cosa ne pensate di questa sportiva compatta? Mentre la nuova Z viene interpretata come una rivale della Toyota Supra, Nissan ha progettato la macchina in un modo diverso rispetto alla Casa delle tre ellissi. Questo è forse più evidente per il design esterno, che è stato fortemente ispirato dai precedenti modelli Z, in particolare icone come la 240Z. La creazione di uno stile retrò come questo può essere un po' azzardato, ma l’ipotesi è che Nissan abbia trovato la giusta misura fra passato e presente con la Z Proto. Il frontale della vettura è particolarmente suggestivo e comprende fari dalle linee nette e una calandra rettangolare pronunciata. È questa griglia che è stata, forse, la zona più controversa del design esterno e ha un po’ diviso le opinioni del pubblico. Tuttavia, ci sono spunti davvero interessanti nello stile e con forti richiami ad altri modelli iconici, come la parte posteriore, che include fanali ispirati alla 300 ZX, sebbene ora utilizzino la tecnica a LED.

ABITACOLO MODERNO IN TAGLIA SMALL Poi ci sono gli interni. Il presentatore del video afferma di superare il metro e novanta di altezza ed è sorpreso di scoprire che gli resta ancora qualche centimetro di spazio per la testa in quest’auto sportiva e così compatta, anche se le sue gambe paiono essere piuttosto rannicchiate. Questo ci conferma che la nuova Nissan Z Proto offre spazio appena sufficiente per i conducenti più alti. Interessante il cockpit digitale e la semplicità della strumentazione, con comandi analogici ben distribuiti e facili da usare. Siamo certi che la digitalizzazione e la connettività non mancheranno a bordo, ma nella dose giusta per non snaturare la filosofia di auto dedicata al piacere di guida più che all’infotainment. A questo punto non resta che vederla dal vivo e toccarla con mano, ma dovremo attendere qualche mese. Nissan potrebbe svelare il modello pronto per la produzione nella seconda metà di quest'anno e, sulla base delle immagini più recenti, sembra che la macchina sarà praticamente identica a questo prototipo. Davvero una buona notizia.