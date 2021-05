IL RITORNO DELLA SPORTIVA GIAPPONESE Nissan è una casa conosciuta per la sua vasta gamma di modelli, che va dai SUV/crossover, alle berline, alle citycar, fino alle sportive. Dalla Juke alla X-Trail, alla Qashqai, fino alla Micra. Ma chi non ricorda anche la super palestrata GT-R oppure la coupé 350Z di qualche anno fa? Ecco, proprio di quest’ultima, o meglio della futura Z, nei giorni scorsi sono stati pizzicati sulle strade americane del Colorado alcuni prototipi durante i collaudi. Averle scovate di là dell’Oceano e non in Europa non significa che non vedremo la sportiva anche sulle strade del Vecchio Continente, anzi. Proprio perché anche da queste parti la 350Z e la 370Z hanno ottenuto un buon successo commerciale, la sportiva giapponese sarà quasi certamente venduta sui mercati europei.

I DETTAGLI TECNICI CHE LA DESCRIVONO Ma veniamo ai muletti fotografati pochi giorni fa. Nel settembre 2020, Nissan ha presentato in anteprima la prossima generazione Z mostrandoci la Z Proto. Come introdotto dal prototipo, la prossima coupé Z sarà equipaggiata con un motore V6 biturbo da 3,0 litri ereditato da altri modelli che appartengono alla galassia Nissan come la berlina Infiniti Q50 e la coupé Q60. Motore già capace di superare i 440 CV di potenza, ma del quale fino a ora non sono stati dichiarati dati prestazionali quando sarà montato sotto il cofano della sportiva di Yokohama. Quello che è certo è che sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce con trazione posteriore, schema tecnico che sicuramente farà la gioia dei “puristi” della guida. Ma attenzione, poiché le poche informazioni trapelate finora danno per certa anche una soluzione con cambio automatico, probabilmente un inedito nove rapporti (9G TRONIC 725.0) sviluppato dai tedeschi di Daimler e costruito da JATCO, trasmissione automatica che si farà strada anche su futuri modelli Nissan. Oltre alle informazioni e alle immagini del prototipo già segnalate in passato, le foto che corredano questo servizio rappresentano l’unica certezza sull’arrivo della nuova Coupé Nissan, che potrebbe chiamarsi 400Z ed essere lanciata nel 2022. Non molto, ma certamente un buon assaggio di quello che sarà un debutto molto atteso di un modello sportivo, divertente e con prezzo di acquisto accessibile.