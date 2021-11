Svelata in occasione del Salone dell'auto di Monaco IAA 2021 dello scorso settembre, UrbanRebel è una concept manifesto che anticipa i tratti stilistici delle sportive Cupra del futuro (qui il nostro approfondimento). Con le sue vistose appendici aerodinamiche e la verniciatura cangiante, si potrebbe pensare che si tratti solo ed esclusivamente di un modello statico, pensato per fugaci apparizioni da kermesse. Per fugare ogni dubbio, il Vicepresidente della ricerca e sviluppo di Cupra, Werner Tietz, ha indossato tuta e casco mettendosi al volante della sportiva di Martorell. Il video, pubblicato dal magazine Carscoops, lo trovate proprio qui sotto!

VEDI ANCHE

PRIME IMPRESSIONI ''Cupra UrbanRebel rappresenta una dichiarazione audace del marchio! Dal nostro punto di vista l'elettrificazione non può e non deve essere noiosa […] L'auto ha un output costante di circa 340 CV, con picchi di potenza massima che raggiungono i 435 CV. È davvero molto divertente da guidare […] Tutto ciò è più che sufficiente per portare l'auto da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. Il profilo aerodinamico dell’auto è stato studiato per ridurre al minimo la resistenza al moto. Il suo telaio e lo sterzo diretto conferiscono all’auto una maneggevolezza fuori dal comune'', ha dichiarato Tietz. Nella clip si riesce persino a notare un sound davvero caratteristico, un rombo acuto che proviene dal powertrain elettrico.

Cupra UrbanRebel: 3/4 posteriore

SOFISTICATA Per lo sviluppo di UrbanRebel, Cupra si è avvalsa del supporto di piloti di auto da corsa, come Mattias Ekstrom e Jordi Gene. Basata sulla piattaforma MEB, UrbanRebel è più piccola rispetto alla compatta Cupra Born. La sportiva è infatti lunga poco più di 4 metri, è larga poco meno di 1,8 metri e alta 144 centimetri. Il debutto ufficiale di Cupra UrbanRebel è atteso per il 2025, circa un anno dopo il lancio dell’attesissimo SUV Cupra Tavascan (qui il nostro approfondimento). Un fitto programma di rinnovamento che fungerà da boost per l’elettrificazione della gamma, che entro il 2030 sarà composta esclusivamente da modelli a batteria.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/11/2021