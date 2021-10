Novità auto

Abbiamo provato la versione benzina da “soli” 310 CV, a listino è stato inserito anche il motore turbodiesel per i macinachilometri di professione, e volendo c’è anche ibrida plug-in. Alla SUV coupé spagnola mancava solo la versione super pompata, la VZ5 annunciata qualche mese fa.

Cupra Formentor VZ5: visuale frontale

Il motore di Cupra Formentor VZ5 è il collaudato e pluri-premiato cinque cilindri da 2.5 litri TSI turbo di Audi RS3, capace di erogare una potenza massima di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia. Al propulsore è abbinato il cambio automatico DSG a doppia frizione e la trazione integrale 4Drive con tecnologia Torque Splitter (qui il nostro approfondimento), anch’essa ereditata dalla pepata media di Ingolstadt. Questo differenziale posteriore a controllo elettronico permette di distribuire la trazione su ciascun lato dell’asse posteriore grazie a due unità di controllo, che azionano una frizione in grado di controllare quanta coppia motrice trasmettere a ciascun asse, anche in maniera asimmetrica. Il risultato è una elevatissima aderenza in tutte le condizioni di guida.

Cupra Formentor VZ5: visuale di 3/4 anteriore

DRIFT DI SERIE Come Audi RS3, la tecnologia Torque Splitter di Cupra Formentor integra una modalità di guida denominata Drift, che consente di cimentarsi con facilità in divertenti - quanto spettacolari - sovrasterzi di potenza, rigorosamente solo all’interno di circuiti chiusi.

FATTA PER CORRERE Potenza pura, sicuramente, ma non solo. Gli ingegneri spagnoli hanno ottimizzato e migliorato tantissimi elementi dell’auto: il blocco motore è in alluminio pressofuso per ridurre il peso, l’albero a gomiti è forgiato e temperato per aumentarne la resistenza, le teste del cilindro fissate al blocco con bulloni ad alta resistenza, mentre l’impianto di scarico ha un sistema di farfalle ad apertura variabile per esaltare il sound del motore.

Cupra Formentor VZ5: il logo nei poggiatesta

Disponibile solo in edizione limitata, Cupra Formentor VZ5 parte comprende cerchi in lega da 20” Machined VZ5 Sport Black Matt/Copper, impianto frenante Akebono con pinze anteriori a 6 pistoni e disco anteriore da 375 mm, quattro terminali di scarico con finiture rame, carrozzeria Nero Midnight, estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio, specchietti esterni, passaruota e griglia anteriore in tonalità Sport Black, spoiler laterali paraurti anteriore in fibra di carbonio e badge identificativo VZ5.

Cupra Formentor VZ5: scarichi con finiture rame e diffusore posteriore in fibra di carbonio

TECNOLOGIA A bordo troviamo la telecamera di parcheggio a 360°, il portellone elettrico con sistema “handsfree”, il pacchetto Winter con volante e parabrezza riscaldabili, l’antifurto volumetrico, il pre-crash assist e l’impianto audio BeatsAudio System.

Cupra Formentor VZ5: visuale di 3/4 posteriore

Già ordinabile, Cupra Formentor VZ5 è venduta a 62.350 euro chiavi in mano. Ulteriori personalizzazioni sono possibili attingendo alla breve lista degli optional, che prevede:

colori opachi per la carrozzeria (1.265 euro)

per la carrozzeria (1.265 euro) sedili sportivi rivestiti in pelle nera o Petrol Blue con regolazione elettrica del sedile conducente (1.425 euro)

rivestiti in pelle nera o Petrol Blue con regolazione elettrica del sedile conducente (1.425 euro) sedili sportivi avvolgenti da corsa rivestiti in pelle nera o Petrol Blue, con regolazione elettrica del sedile conducente (2.630 euro)

rivestiti in pelle nera o Petrol Blue, con regolazione elettrica del sedile conducente (2.630 euro) airbag laterale posteriore e alle ginocchia per i sedili anteriori

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/10/2021