CUORE MENEGHINO Cupra ha inaugurato il suo quarto City Garage (il primo in Italia) a Milano, durante il Supersalone che si sta svolgendo in questi giorni. Settimana scorsa la casa spagnola ha aperto il Cupra City Garage di Monaco di Baviera, a ridosso dell’IAA Mobility 2021, dopo quello di Amburgo e Città del Messico. Nei prossimi mesi arriveranno anche i garage di Madrid, Rotterdam, Lisbona e Berlino, e nel 2022 quello di Sidney.

Cupra City Garage, alla cerimonia il CEO di Cupra Wayne Griffiths

IN CRESCITA Il Cupra City Garage di Milano si trova in Corso Como 1, nel cuore del capoluogo lombardo. Una location indubbiamente trendy, alla moda e frequentatissima dai giovani del capoluogo lombardo, perfetta per un brand che punta proprio a conquistare le nuove generazioni. Un’operazione che sembra funzionare, come ha raccontato Wayne Griffiths, CEO di Cupra, alla serata inaugurale: “L’Italia è il quarto mercato più importante a livello mondiale e il marchio sta andando molto bene, con una crescita che va dalle 200 unità vendute da gennaio ad agosto 2020, a 4.000 unità vendute nello stesso periodo di quest’anno, grazie al successo che sta riscuotendo Cupra Formentor (qui la nostra prova)”.

Cupra City Garage, apertura a Milano in Corso Como 1

IL GARAGE Lo spazio meneghino nasce con l’obiettivo di far conoscere il brand spagnolo: al suo interno emergono tutti gli elementi caratterizzanti di Cupra, dai blocchi di rame sulle pareti all’installazione di lampade che rappresenta il “cuore elettrico” della casa. Il locale si sviluppa per 350 metri quadrati, su due livelli: al piano superiore si trova un’area showroom dove vengono esposte le novità di prodotto (come l’imminente Cupra Born), gastronomia e lifestyle, mentre al piano inferiore si potranno svolgere eventi e incontri.

Cupra City Garage, uno scatto dall'inaugurazione

PROSSIMO PASSO: BORN A novembre arriverà sul mercato italiano Cupra Born, il primo veicolo elettrico della casa spagnola, derivato da Volkswagen ID.3 ma con un look molto più sportivo, evidenziato dalle appendici aerodinamiche e dai dettagli in color rame. Nel 2024 sarà la volta di Tavascan, il secondo veicolo 100% elettrico della casa, mentre per l’anno successivo è attesa la più piccola - ma non meno pepata - UrbanRebel, citycar elettrica di cui a Monaco è stato presentato il concept iniziale.