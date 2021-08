TEASER Si comincia sempre così: un paio di inquadrature fugaci, qualche azzeccato gioco di luce, e il teaser è bello che pronto. In questo caso si tratta di Cupra, il brand spagnolo del gruppo Volkswagen dedicato alle vetture ad alte prestazioni, come la Formentor o la ormai imminente elettrica Born, derivata da Volkswagen ID.3.

SOLO IL PRIMO Che il gruppo Volkswagen sia al lavoro su una piccola elettrica per la città, che possa prendere il posto della ormai vecchietta e-up!, non dovrebbe certo stupire. Anzi, le prime indiscrezioni già circolano da qualche tempo. Curiosa, ma al tempo stesso assolutamente azzeccata, la scelta di offrire il ruolo di apripista per questo modello al giovane brand spagnolo, a cui prevedibilmente seguiranno - nei mesi a venire - le declinazioni degli altri marchi, da Volkswagen in giù.

CONCEPT La concept UrbanRebel anticipa lo stile di un'auto elettrica “ad alte prestazioni” pensata per la città, e che verrà lanciata ufficialmente solo nel 2025. Per cominciare a farsi una prima idea di come sarà fatta, il concept verrà presentato al Salone di Monaco IAA 2021 che apre i battenti il prossimo 6 settembre (qui il nostro speciale dedicato a tutto quello che verrà presentato in fiera).

COM’È FATTA Il video teaser non mostra quasi nulla, appunto, ma lascia ampio spazio all’immaginazione. Si intravede però un cofano spiovente con due profonde nervature laterali che corrono dalla griglia anteriore al parabrezza; i gruppi ottici anteriori sono di forma triangolare, e composti da tre elementi distinti. Insolita la una calandra concava, illuminata da centinaia di piccoli LED viola. Spiovente il lunotto posteriore e sportiva la coda, che è dominata da un enorme (ma davvero enorme) spoiler con la scritta 01 sui lati e una striscial di LED che ne disegna il contorno. Un elemento che, ne siamo ragionevolmente sicuri, non troverà conferma sul modello di serie (ma siamo pronti come sempre a farci stupire).