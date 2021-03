A GASOLIO PIACE SEMPRE Se uno dei cavalli di battaglia delle amministrazioni, locali e non, è dare addosso al diesel, resta comunque il fatto che i motori a gasolio continuano a rappresentare, per costi d’esercizio e di efficienza, una delle alternative preferite da chi deve macinare tanti chilometri. Non è un caso che sia la stessa Cupra a definire “tanto attesa” la versione TDI del suo SUV sportivo Formentor, entrata finalmente a listino accanto ai motori benzina e ibridi plug-in.

MOTORE Disponibile con cambio manuale e trazione anteriore, oppure con cambio a doppia frizione DSG a sette rapporti e trazione integrale 4Drive, il 4 cilindri 2.0 turbodiesel di Formentor eroga 150 CV a 3.250 giri, e 340 Nm di coppia massima (360 nella versione 4Drive) disponibili tra i 1.600 e i 3.000 giri. 205 e 203 km/h la velocità massima, rispettivamente, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 9,3 secondi e 8,6 secondi. I consumi combinati nel ciclo WLTP sono di 5,1 litri/100 km per il modello con trazione anteriore, e 6,2 l/100 km per la versione 4Drive DSG.

DOTAZIONE DA PRIMA DELLA CLASSE Di serie, le versioni turbodiesel di Cupra Formentor offrono spoiler posteriore e paraurti sportivi, cerchi in lega da 18”, fari Full LED con illuminazione coast-to-coast e indicatori di direzione posteriori dinamici. All’interno troviamo i sedili sportivi, il volante sportivo multifunzione con palette del cambio (versione DSG), accesso e avviamento senza chiave, luce ambientale, climatizzatore a tre zone, display da 10” per l’infotainment, cruscotto completamente digitale da 10,25”, la ricarica wireless per lo smartphone con amplificazione del segnale, supporto Apple CarPlay e Android Auto, e pacchetto Driving Pack M (che comprende il cruise control adattivo, gli abbaglianti automatici, la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento di corsia e il sistema di riconoscimento della stanchezza).

OPTIONAL Su richiesta, il navigatore centrale con schermo da 12”, tetto panoramico, telecamera posteriore o a 360°, sedili avvolgenti con funzioni di riscaldamento, cerchi in lega da 18” e 19” in quattro diversi stili, e ulteriori pacchetti di assistenza alla guida.

PREZZI Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV parte da 33.100 euro; il modello con trazione integrale e cambio automatico costa invece 37.000 euro. Con il contributo Cupra e gli incentivi statali, il prezzo scende a 28.650 euro e 29.645 euro rispettivamente. Da ultimo, la gamma di propulsori a benzina si amplia con il 2.0 TSI 190 CV DSG 4Drive (36.050 euro) e il 2.0 TSI 245 CV DSG (42.100 euro).