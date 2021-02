CUPRA FORMENTOR IN VERSIONE LIGHT Subito dopo la versione high performance, la gamma ibrida alla spina di Cupra Formentor si allarga con il debutto della versione motorizzata dal quattro cilindri 1.4 e-Hybrid da 204 CV e cambio automatico doppia frizione DSG. Il SUV della Casa spagnola sfrutta un sistema ibrido costituito da un motore turbo-benzina da 150 CV abbinato a un propulsore elettrico da 85 kW (116 CV) montato fra il motore a combustione e la scatola del cambio e alimentato da batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh. Nel complesso, il propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 204 CV e una coppia massima di 350 Nm, con un’autonomia in modalità 100% elettrica fino a circa 60 km. La batteria del sistema ibrido plug-in è posizionata sotto alla carrozzeria e può essere ricaricata con cavo di serie tipo Mode 2 con presa Schuko (2,3 kW), che permette un rifornimento completo in corrente alternata in circa 5 ore. In aggiunta, Cupra offre su richiesta (165 €) un cavo di ricarica Mode 3 con connettore Mennekes (3,6 kW), che consente di ridurre i tempi di ricarica a 3h 40”.

DOTAZIONI DI SERIE DA PRIMA DELLA CLASSE La nuova Cupra Formentor e-Hybrid offre una dotazione di serie molto completa, che comprende fra gli altri touchscreen da 10”, Virtual Cockpit da 10,25”, connessione wireless, sistema di ricarica a induzione per smartphone, cerchi in lega leggera da 18”, fari Full LED, spoiler posteriore e paraurti sportivi, sedili e volante sportivi, sistema per l’accesso e l’avviamento senza chiave, climatizzatore automatico a 3 zone, sistema per la chiamata di emergenza e-Call, Adaptive Cruise Control, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Lane Assist e sistema di riconoscimento della stanchezza.

TANTI OPTIONAL PER RENDERLA UNICA Ma per una personalizzazione ancora più esclusiva del Suv ibrido spagnolo si può prendere spunto dal ricco catalogo optional che comprende per esempio il Technology pack con sistema di navigazione da 12” (1.200 €), Safe & Driving Pack L e videocamera posteriore, top view camera (750 €), tetto panoramico apribile elettricamente (1.300 €), sedili sportivi rivestiti in pelle e riscaldabili (1.500 €), cinque diversi cerchi in lega da 18” e 19”, il Safe & Driving Pack XL (640 €), che aggiunge gli ADAS per la guida assistita di livello 2.

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA La nuova Formentor 1.4 e-Hybrid 204 CV è già ordinabile con un prezzo di listino a partire da 37.700 € chiavi in mano. Grazie a un valore di emissioni nel ciclo combinato WLTP compreso fra 26 e 32 g/km, il SUV sportivo spagnolo può accedere agli incentivi statali 2021, che fino a esaurimento ammontano a 4.500 € in caso di rottamazione oppure 2.500 € senza un usato da rottamare.