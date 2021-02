POTENZA PURA Obiettivo: massime prestazioni. Non nasce con altro scopo la nuova Cupra Leon 2.0 TSI, la punta di diamante della compatta spagnola, che porta all’estremo il concetto di sportività del marchio Cupra.

MOTORI Il motore è un duemila turbo a benzina da 300 CV, capace di scaricare a terra ben 400 Nm di coppia massima, e di spingere la Cupra Leon da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. La velocità massima è di 250 km/h, limitati elettronicamente. A controllo elettronico è anche il differenziale anteriore, così come il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, che offre la tecnologia shift-by-wire. Di serie, la più potente Cupra Leon offre anche il Dynamic Chassis Control (DCC) che, analizzando variazioni, frenate e curve, adatta elettronicamente il comportamento delle sospensioni sportive alle condizioni del manto stradale.

DESIGN E DOTAZIONI Rispetto al modello plug-in già a listino, la Leon da 300 CV si distingue per i quattro terminali di scarico a vista, il citato differenziale autobloccante elettronico e la ruota di scorta da 18”. Per il resto, anche qui troviamo il cruscotto digitale e il navigatore da 10”, i cerchi in lega da 19”, fari full LED con indicatori di direzione dinamici, accesso all’auto e avviamento senza chiave, volante multifunzione in pelle e modalità di guida specifica Cupra. L’infotainment supporta Apple Carplay (anche wireless) e Android Auto.

ADAS La sicurezza e gli aiuti alla guida comprendono il cruise control, i sensori di parcheggio posteriori, la frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento di corsia, il rilevamento della stanchezza del conducente, lo specchietto interno antiabbagliamento e i sensori di luce e pioggia. Su richiesta il cruise control adattivo, le luci abbaglianti automatiche, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell’angolo cieco e i warning per quando si esce dai parcheggi o si aprono le portiere.

ESCLUSIVO Solo per questo modello, Cupra mette a disposizione dotazioni specifiche che prevedono: impianto frenante Brembo con dischi anteriori ventilati da 375 mm di diametro e pinze a quattro pistoni color rame, Impianto BeatsAudio Sound System e Storage pack in un unico pacchetto a 2.770 euro.

PREZZO La nuova Cupra Leon TSI 200 CV DSG è già ordinabile, a un prezzo di listino di 42.000 euro. Le emissioni oscillano tra i 168 e i 179 g/km di CO2, quindi l’auto è esente dall’ecotassa per i veicoli più inquinanti.