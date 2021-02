IN ASCESA Ultimamente vi abbiamo parlato spesso di Formentor, il SUV coupé del marchio Cupra: c'è Formentor 2,0 litri benzina da 310 CV nella prova video ad opera del nostro Lorenzo, la versione plug-in da 245 CV capace di 55 km in elettrico ma, soprattutto, il super bombardone con motore 5 cilindri turbo-benzina da 2,5 litri capace di ben 400 CV avvistato in tempi recenti al Nurburgring. Il protagonista di oggi è proprio lui. Ecco il video teaser che lo annuncia.

È LUI O NON È LUI Se avete cliccato sull'ultimo dei link qui sopra - o se la memoria vi assiste - vi sarete resi conto che il video teaser riguarda proprio il super SUV a marchio Cupra. Per quanto il filmato sia estremamente breve e mostri il giusto, ci dà le conferme che servono. Si tratta del SUV avvistato al Nurburgring con motore derivato dalla Audi RS Q3: si notano infatti i 4 tubi di scarico posteriori, 2 per parte, montati in diagonale.

BUON COMPLEANNO! Il nuovo Formentor VZ5 sarà svelato in anteprima mondiale il prossimo 22 febbraio. Quale migliore occasione se non il terzo compleanno di Cupra come marchio indipendente? Non resta che attendere, manca davvero poco.