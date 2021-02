FAMIGLIA AL COMPLETO Con l’arrivo della versione plug-in si completa la gamma di Formentor, il primo modello nativo di Cupra, costola sportiva di Seat. Per conoscerlo più da vicino, qui potete leggere - e vedere - la nostra prova su strada. Al momento, a listino ci sono le versioni da 150 CV con cambio manuale e automatico, e la più pimpante VZ mossa da un duemila turbo benzina da 310 CV, trazione integrale e cambio automatico a doppia frizione.

PROPULSORE NOTO Cupra Formentor VZ e-Hybrid condivide il powertrain ibrido con la sorellina Cupra Leon, e con gran parte delle plug-in del gruppo Volkswagen, di cui anche Cupra fa parte. Il motore termico è il 1.4 TSI da 150 CV, affiancato a un elettrico da 115 CV, capaci di offrire una potenza combinata di 245 CV e ben 400 Nm di coppia. Il cambio è il robusto DSG a doppia frizione e sei rapporti. La velocità massima è di 210 km/h, e lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in sette secondi netti.

ANCHE CON GLI INCENTIVI La batteria da 12,8 kWh collocata davanti all’asse posteriore ruba come sempre qualche litro al bagagliaio, ma al tempo stesso permette di percorrere fino a 55 km in modalità solo elettrica. Il consumo medio di benzina, nel ciclo WLTP, è di 1,4 litri per 100 km, con valori di emissioni tra i 31 e i 35 g/km. Come Leon, anche Cupra Formentor plug-in permette di accedere agli incentivi statali per il 2021.

TOP DI GAMMA Al momento Formentor plug-in è disponibile solo nella versione top di gamma VZ, che comprende il navigatore con schermo da 12” e aggiornamenti delle mappe Mapcare, il sistema Cupra Connect con servizi e app connessi alla rete e funzioni specifiche per la versione plug-in, tra cui l’accensione del climatizzatore da remoto e la gestione della carica della batteria. Ancora, volante sportivo, sedili sportivi avvolgenti e il pacchetto Safe & Driving Pack L (con Adaptive Cruise Control predittivo, Side Assist con funzione di rilevazione dell’angolo cieco, Exit Warning, Exit Assist, Traffic Sign Recognition). All’esterno, cerchi in lega da 19” con disegno esclusivo, terminali di scarico nascosti con appendici rettangolari e finiture color rame dedicate al modello plug-in.

PREZZO Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG è già ordinabile nei concessionari, al prezzo di 45.050 euro, che scendono a 36.800 euro con il contributo della casa di 4.100 euro e quello statale di 4.500 euro (con rottamazione).