UNA NUOVA COMUNITÀ Con una mossa che ci riporta ai tempi di Second Life e simili, Cupra ha presentato la strategia digitale per sostenere il lancio della sua gamma di automobili, che proprio nei giorni scorsi si è arricchita della Leon (anche plug-in) e della Ateca restyling.

UN’ISOLA VIRTUALE Questa strategia passa attraverso la piattaforma virtuale Cupra e-Garage a Cap de Formentor, sviluppata con il Gruppo Mediapro e la società Visyon. Di cosa si tratta? Il richiamo a Second Life non è casuale: parliamo di uno “spazio virtuale immersivo in cui l’utente può configurare il proprio avatar e interagire con altri utenti a voce e via chat”. Un luogo che ricrea in digitale l’isola di Formentor, che ha ispirato il primo modello originale di Cupra. Una volta “sbarcati” sull’isola è possibile muoversi per scoprire i modelli del marchio, le collezioni lifestyle e qualunque altro contenuto relativo alla casa spagnola.

LA PRIMA CONVENTION VIRTUALE All’interno della piattaforma Cupra e-Garage a Cap de Formentor, lo scorso 28 ottobre la casa spagnola ha organizzato la prima Cupra Master Convention, in cui si sono incontrati 600 persone provenienti da 35 nazioni diverse, per ricevere la formazione necessaria per diventare venditori specializzati del marchio.

LE DICHIARAZIONI “Cupra è un marchio contemporaneo nato nel 21° secolo e, in qualità di nativi digitali, ci serviamo della tecnologia per posizionare le persone e le emozioni al centro della strategia di brand”, ha dichiarato Antonino Labate, Direttore di Strategia, Sviluppo business e Operazioni di Cupra. “Con i nostri nuovi modelli abbiamo l’opportunità di rivolgerci a un pubblico più ampio in un modo nuovo. Cupra e-Garage a Cap de Formentor rappresenta l’inizio del nostro percorso per creare nuove esperienze digitali. L’obiettivo è convertire questa piattaforma in un punto di incontro per la Cupra Tribe, perciò in futuro sarà uno spazio aperto a tutti i nostri clienti di tutto il mondo”.

ANCHE CONCERTI E SERIE TV Cupra sta inoltre lavorando a una piattaforma (non è chiaro se sia basata sull’isola virtuale di cui sopra, o qualcosa di nuovo) per lo streaming live di concerti, che tra le altre cose permetterà agli utenti di interagire con gli artisti. Per finire, nei prossimi mesi Cupra co-produrrà una serie televisiva dedicata alle auto sportive, che verrà trasmessa su una piattaforma streaming (non ancora annunciata).