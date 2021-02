UNA SUPER FORMENTOR CON QUASI 400 CV Dalla Spagna l’avevano annunciata qualche settimana fa con un breve video che ci mostrava qualche dettaglio, ma soprattutto che ne anticipava il debutto. Oggi, dopo il modello di debutto con il 2.0 TSI da 310 CV che abbiamo provato, la nuova Cupra Formentor VZ5 celebra il terzo anniversario del marchio iberico presentandosi al pubblico. La VZ5 è l'ultima variante del SUV-coupé , che si unisce ai modelli già nel listino di Cupra con motori turbo benzina 1.5 e 2.0 TSI, nonché con un propulsore eHybrid plug-in. La Cupra Formentor VZ5 è realizzata sfruttando la stessa piattaforma MQB Evo di Audi A3 e VW Golf, quindi può essere equipaggiata con il cinque cilindri turbo da 2,5 litri “ambasciatore” di sportività del Gruppo Volkswagen e che in questo caso eroga una potenza di 390 CV per 480 Nm di coppia. L'unità 2.5 TSI è abbinata a un cambio automatico doppia frizione DSG a sette rapporti, che invia la potenza e la coppia al sistema di trazione integrale 4Drive dell'auto. Con il launch control, la nuova Formentor VZ5 può scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

ASSETTO OTTIMIZZATO PER UN HANDLING AL TOP L'altezza del corpo vettura è stata ridotta di 10 mm rispetto alla variante 2.0 TSI da 310 CV, abbassando il baricentro della Formentor per migliorare l’handling e incrementare il piacere di guida, adattando l’assetto alla maggiori prestazioni. Le sospensioni con ammortizzatori regolabili elettronicamente sono offerte di serie e possono contare su quindici differenti impostazioni. Ognuna di queste può essere selezionata manualmente e indipendentemente dalla modalità di guida. Naturalmente non mancano i Drive Mode che includono Comfort, Sport, Individual, Offroad e Cupra: quest’ultima è la scelta più adrenalinica e può essere attivata con un pulsante ''Cupra'' sul volante.

UN DESIGN ANCORA PIÙ RACING Anche lo stile della Formentor è stato modificato per riflettere meglio lo status della VZ5 come modello di punta della gamma Cupra. Ci sono un nuovo cofano, prese d'aria maggiorate e uno splitter in fibra di carbonio che ne canalizza i flussi all’interno, oltre ad aggiungere carico aerodinamico. Troviamo anche un nuovo paraurti e una inedita posizione della griglia, collocata più in basso. I parafanghi ospitano cerchi in lega da 20 pollici, che nascondono a fatica delle enormi pinze freno anteriori a sei pistoncini marchiate Akebono – lo stesso produttore giapponese che ha fatto i freni per la hypercar McLaren P1 – che agiscono su dischi da ben 18 pollici. C'è un diffusore in fibra di carbonio sul retro, che abbraccia i quattro terminali sovrapposti in diagonale del nuovo impianto di scarico sportivo. Infine, sono disponibili quattro colori tra cui scegliere per la VZ5, inclusa un'esclusiva tonalità Taiga Grey riservata a questo modello a tiratura limitata in soli 7.000 esemplari.

ABITACOLO LUSSUOSO E INFOTAINMENT AL TOP All'interno, trovano posto due sedili anteriori sportivi ''CUPBucket'' disponibili in pelle blu petrolio o nera con dettagli in pelle Nappa marrone, ma si può scegliere anche una tonalità color rame che, secondo i designer spagnoli, si abbina perfettamente alla vernice Taiga Grey. La Formentor VZ5 è equipaggiata con un sistema di infotainment touchscreen da 12 pollici, che supporta Apple CarPlay e Android Auto di serie, mentre a livello di assistenti per la guida, troviamo tutto quello che si si può aspettare da un SUV premium come questo: cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, mantenitore di corsia, riconoscimento segnaletica stradale, sistema di parcheggio con avviso di pericoli in manovra. Prezzi e data di lancio non sono ancora stati comunicati, ma è questione di pochi giorni per l’inizio delle vendite.