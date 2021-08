AVANTI IL PROSSIMO L’entusiasmo per i SUV coupé non sembra volersi placare, specialmente nel gruppo Volkswagen, specialmente se si parla di auto elettriche: dopo la versione Sportback di Audi Q4 e-tron e l’equivalente di Enyaq ancora tutto da annunciare, a questo giro è il turno di Volkswagen ID.5, sorella sportiveggiante di ID.4, a sua volta strettamente imparentata con i due modelli di cui sopra.

CAMUFFATA L’auto, già svelata lo scorso aprile, debutterà ufficialmente al Salone dell’auto di Monaco IAA, anche se solo in versione concept car mascherata, ossia con le camuffature sulla carrozzeria che vedete in queste immagini, e nel video a fondo pagina. Il modello presentato a Monaco sarà il più sportivo ID.4 GTX: come ID.4, avrà 300 CV di potenza dati dai due motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore, che contribuiscono anche a farne un’auto a trazione integrale.

500 KM DI AUTONOMIA Il pacco batterie della versione cattiva di ID.5 è quello di maggiore capienza della casa, ossia 82 kWh (77 kWh netti), che garantiscono un’autonomia - nel ciclo WLTP - di 497 km. Saranno comunque messe in commercio anche versioni con singolo motore, trazione posteriore, e batteria da 52 kWh.

ELEGANTE E SPORTIVA Come gli altri modelli elettrici di Wolfsburg, anche ID.5 avrà la caratteristica striscia a LED tra i gruppi ottici anteriori, interrotta dal logo Volkswagen al centro. La firma luminosa del frontale è completata da tre potenti LED ai lati del paraurti sportivo. Trattandosi di un SUV coupé, il posteriore presenta una linea del tetto discendente che termina nello spoiler integrato nella coda. Anche qua, i gruppi ottici posteriori sono collegati tra loro da una striscia luminosa, questa volta di colore rosso.

TUTTO IL RESTO Per tutte le informazioni e i modelli che verranno presentati a IAA di Monaco 2021 vi rimandiamo alla pagina del nostro speciale.