L'ORO VERDE Non solo automobili. Dalle e-bike alle macchine edili, dai chip in carburo di silicio ai moduli e-axle pre-integrati. La e-mobility secondo Bosch è una visione ad ampio spettro. Oltre che uno sforzo profittevole: nel 2021 il Gruppo genererà oltre 1 miliardo di euro di fatturato, entro il 2025 si aspetta di arrivare a 5 miliardi. ''L'elettromobilità diventerà uno dei nostri core business e la mobilità CO2-free un'area di crescita. Stiamo trasformando le sfide in opportunità'', dichiara Volkmar Denner, CEO di Bosch, all'IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera. Mobilità a emissioni zero, ma anche guida autonoma e guida connessa: quali i programmi a medio lungo termine?

DUE E QUATTRO RUOTE Ad oggi, Bosch ha già investito in elettromobilità oltre 5 miliardi di euro. Solo quest’anno si aggiungeranno altri 700 milioni di euro. D'altra parte, quale mercato è più in espansione, se non quello delle EV? ''Ci stiamo preparando per la crescente domanda di veicoli elettrici in tutto il mondo. Prevediamo che il 60% di tutti i veicoli di nuova immatricolazione nel mondo, nel 2035, sarà elettrico'', dichiara Stefan Hartung, membro del Board e presidente del settore Mobility Solutions. Auto, ma non solo: anche il settore delle e-bike è stato e sarà particolarmente importante. Auto a batteria, infine, ma anche i propulsori a celle a combustibile: l'ecostenibilità si può raggiungere seguendo più percorsi.

VEDI ANCHE

IL CAVO SMART È in ogni caso alle elettriche a batteria, che Bosch dedica il nuovo cavo di ricarica flessibile. Dotato di tecnologia di controllo e sicurezza integrata e adattatori per spine di tipo 2 e domestiche, lo smart flexible cable è esposto in anteprima proprio all'IAA di Monaco. Per alleggerire i conducenti dal compito di cercare un luogo dove ricaricare il veicolo durante i viaggi, da Bosch anche un servizio di ricarica basato sul web che offre l'accesso a oltre 200.000 punti di ricarica in Europa, pagamento e fatturazione inclusi.

Unità di controllo, sensori, intelligenza artificiale: Bosch ha già nel proprio portafoglio tutti i componenti della guida autonoma, tecnologia della quale sono in svolgimento i primi esperimenti. Vedi il progetto pilota per il servizio di parcheggio autonomo, in nome del quale Bosch è al lavoro insieme a Mercedes e altri partner per implementare la funzione nel parcheggio P6 dell'aeroporto di Stoccarda. Nuova Mercedes Classe S il primo veicolo di serie al mondo con a bordo la tecnologia necessaria. Il parcheggio è già provvisto di videocamere a installazione fissa in modo che i veicoli possano raggiungere il posto riservato senza conducente tramite i comandi dello smartphone. Entro il 2025 seguiranno altri 1.000 parcheggi.

In futuro, il software di bordo sarà importante quanto il gruppo propulsore. Prendi i sistemi di infotainment: entro il 2025, la loro potenza di calcolo e la loro complessità raddoppieranno. Senza contare che, oltre all'auto, i servizi di connettività interesseranno sempre più anche l'ambiente domestico: già dall'aprile di quest'anno, i modelli Mercedes con l'assistente vocale MBUX sono anche un centro di comando per le applicazioni smart-home Bosch. Dal posto di guida, un comando vocale è sufficiente per contattare la casa intelligente e per esempio spegnere le luci, aprire le tapparelle, controllare il riscaldamento. Mobilità del futuro non è solo elettrificazione: è anche nuovo e entusiasmante stile di vita a tutto tondo. Stay tuned...