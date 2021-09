DOPPIA COPPIA Il salone IAA Mobility 2021 di Monaco non è solo automobili (perlopiù elettriche), ma anche mobilità sostenibile e dolce. Tante le novità anche nel mondo delle e-bike, insomma, a cominciare dalle due nuove proposte di Scott, tanto per chi deve muoversi in città quanto per chi invece cerca qualcosa con cui affrontare in scioltezza i sentieri di montagna.

Scott Axis eRide Evo: e-bike da città e per il trail

TUTTOFARE Ci sono biciclette (muscolari, elettriche) nate per svolgere al meglio un compito specifico, altre che sono progettate fin dall’inizio per dare il meglio in tutte le circostanze. La nuova Scott Axis eRIDE Evo, presentata all’IAA Mobility 2021 di Monaco nasce esattamente con questo obiettivo: affrontare le strade sconnesse della città e i sentieri - pardon, i trail - di montagna.

LOOK E DOTAZIONE

Scott Axis eRide Evo: e-bike da città e per il trail

A prima vista la Axis eRide colpisce per le linee mosse del telaio, che le conferiscono un look aggressivo. Andando a guardarla più da vicino, però, oltre alla forcella anteriore da 140mm si nota l’ammortizzatore posteriore integrato, protetto dagli agenti atmosferici (e che per questo richiede una manutenzione minima). La posizione di guida è eretta, ideale tanto per la città quanto per l’off-road. La gestione di entrambi gli ammortizzatori avviene tramite il sistema Twinloc di Scott comandato da una leva sul manubrio.

Scott Axis eRide Evo: e-bike da città e per il trail

DOTAZIONE CITTADINA Per rendere più confortevoli gli spostamenti in città, la Axis eRide Evo monta di serie i parafanghi davanti e dietro, un robusto cavalletto regolabile in altezza, il portapacchi posteriore SnapIt 2.0 (fino a 15 kg di portata) e la lampada Supernova da 600 lumen.

MOTORE E BATTERIA

Scott Axis eRide Evo: il motore in posizione verticale

Nascosta nel tubo obliquo c’è la nuova batteria removibile PowerTube di Bosch da 750 Wh, che mette al riparo da qualsiasi preoccupazione legata all’autonomia: 110 i km dichiarati, valore che può variare in maniera significativa in base a tantissimi fattori. Il motore, montato in posizione verticale, è il top di gamma Bosch, il Performance Line CX BES3 di nuova generazione: 2,9 kg di peso, coppia massima di 85 Nm e un supporto fino al 340% in modalità Turbo. Tre le modalità di assistenza, con l’aggiunta della nuova modalità eMTB, che tiene sotto controllo la potenza assorbita in ogni momento, e regola in maniera automatica il livello di assistenza necessario.

Scott Axis eRide Evo: il manubrio

DISPLAY MODERNO Il display sul manubrio è il Bosch Kiox 300, con connettività Bluetooth e supporto per la app eBike Connect di Bosch (disponibile per Android e iOS), navigazione sullo schermo e tutte le informazioni di viaggio: velocità media e massima, potenza, cadenza, stato di carica della batteria ecc.

PREZZI

La nuova Scott Axis eRIDE Evo è disponibile in quattro diverse versioni:

Axis eRIDE Evo Tour FS - 5.999 euro

- 5.999 euro Axis eRIDE Evo Tour Men - 4.299 euro

- 4.299 euro Axis eRIDE Evo Tour Lady - 4.299 euro

- 4.299 euro Axis eRIDE Evo Men - 3.999 euro

A proposito di biciclette che nascono con un obiettivo specifico, la nuova Scott Patron eRide nasce con l’obiettivo di fornire il miglior strumento possibile per affrontare sentieri di montagna, trail ed escursioni off-road. Eccola in video:

LOOK E DOTAZIONE

Scott Patron eRide: visuale di 3/4 anteriore

Telaio da enduro, cavi e ammortizzatori integrati e motore montato in posizione verticale nell’incastro del tubo obliquo: in questo modo la parte superiore del propulsore rimane scoperta, migliorando così la ventilazione (aiutata anche dai fori sulla copertura). Nel tubo obliquo è inserita la batteria estraibile, mentre le sospensioni - posteriore e anteriore - sono da 160 mm: la Patron eRide è sicuramente un mezzo che non passa inosservato.

Scott Patron eRide: il manubrio

TUTTO DAL MANUBRIO La sospensione posteriore è completamente integrata nel telaio, e questo riduce al minimo la manutenzione (come nella Axis eRide Evo), ma al tempo stesso lascia maggior spazio per altri elementi, tra cui la sempre indispensabile borraccia. Anche la Patron eRide monta la tecnologia TwinLoc di Scott per regolare il blocco della sospensione direttamente dal manubrio.

MOTORE E BATTERIA

Scott Patron eRide: il motore Bosch

Il powertrain della Patron eRide è il medesimo della Axis eRide Evo: il motore è il Bosch Performance Line CX BES3 di nuova generazione da 3 kg scarsi di peso, con una potenza massima di 85 Nm e capace di spingere fino al 340% di assistenza nella modalità più aggressiva. Disponibile la modalità eMTB che gestisce in maniera automatica l’assistenza fornita al ciclista in base allo sforzo impresso sui pedali.

Scott Patron eRide: la sospensione posteriore

BATTERIA Anche la batteria è la stessa, con la generosa capacità di 750 Wh, il 20% in più rispetto ai modelli precedenti. Particolare importante: il taglio della batteria rimane lo stesso a prescindere dalla taglia del telaio, disponibile nelle misure dalla S alla XL. L’autonomia dichiarata è di 100 km o 2000 m di dislivello in modalità Eco (la metà in modalità Turbo), il display è il moderno Kiox.

PREZZI

La nuova Scott Patron eRide è disponibile in ben sette versioni

Contessa Patron eRIDE 900 (donna) - 7.699 euro

(donna) - 7.699 euro Contessa Patron eRIDE 910 (donna) - 5.999 euro

(donna) - 5.999 euro Patron eRIDE 920 (uomo) - 5.999 euro

(uomo) - 5.999 euro Patron eRIDE 910 (uomo) 6.699 euro

(uomo) 6.699 euro Patron eRIDE 900 (uomo) - 7.699 euro

(uomo) - 7.699 euro Patron eRIDE 900 Tuned (uomo) - 8.699 euro

(uomo) - 8.699 euro Patron eRIDE 900 Ultimate (uomo) - 10.999 euro

Con la bicicletta sono forniti di serie i parafanghi (quello posteriore ha anche una luce a LED integrata, alimentata dalla batteria). Su richiesta è possibile avere la luce anteriore, per cui sono già predisposti i cablaggi, e volendo ci sono altri accessori come cavalletto, portapacchi posteriore e perfino il supporto per action cam.