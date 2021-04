DEJAVÙ E si intende sia l'aspetto, sia quel nome, cioè variante di una sigla con la quale siamo destinati a familiarizzare. DA EQA a EQB, ma anche da GLB a EQB, da EQS a EQB Dal Salone di Shanghai, ecco l'interpretazione del SUV compatto elettrico secondo Mercedes, con l'ingrediente magico dei 7 posti. Oggi in Cina, presto anche in Occidente. Riguarda la diretta streaming della world premiere.

ESTERNI Declinazione di Mercedes GLB in salsa elettrica, EQB dunque nuova espressione della corrente “modern luxury” della sempre più numerosa famiglia Mercedes-EQ. La mascherina Black Panel con Stella centrale, la fascia luminosa anteriore e posteriore, i dettagli blu dei fari a LED. Le spalle muscolose e ben modellate dominano la vista laterale e sono ulteriormente accentuate dalla linea di cintura crescente. Le ruote a filo con la carrozzeria sono disponibili infine in lega leggera con dimensioni massime di 20 pollici in versione bicolore o tricolore.

INTERNI avanti al guidatore ecco la solita plancia con display widescreen, che per i comandi e la visualizzazione si affida al sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Il carattere robusto degli interni è accentuato dagli elementi tubolari in look alluminio, utilizzati come maniglia nelle porte, nella consolle centrale e nella plancia portastrumenti sul lato passeggero anteriore. A richiamare il carattere elettrico provvedono invece, a seconda della versione, un elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. Anche la strumentazione con visualizzazioni specifiche dei modelli elettrici riprende le tonalità cromatiche dell'oro rosé e del blu.

MISURE EQB è lungo 4.684 mm (cioè 50 mm in più di GLB), largo 1.834 mm e alto 1.667 mm. Con EQA e GLB condivide la tecnologia di trazione anteriore e la misura del passo (2.829 mm). Con i suoi sette posti su tre file (optional) l'auto è dunque in grado di ospitare comodamente fino a sette adulti: i due sedili della terza fila possono accogliere persone con statura fino a 1,65 metri e vi si possono anche montare i seggiolini. Il bagagliaio è piatto e capiente: il volume di carico, compreso tra 495 e 1.710 litri e tra 465 e 1.620 litri (rispettivamente per il modello a cinque e a sette posti), rispecchia in sostanza gli standard di una station-wagon compatta. L'inclinazione degli schienali dei sedili della seconda fila è regolabile già di serie su più posizioni, e a richiesta possono scorrere di 140 millimetri in senso longitudinale. Si ottengono così fino a 190 litri di capacità in più nel bagagliaio.

MOTORE In Cina EQB si presenta nel modello top di gamma dotato dell'equipaggiamento completo, nella versione AMG Line e con potenza del motore elettrico di 215 kW, ma in Europa i clienti potranno da subito scegliere tra diversi modelli, con trazione anteriore o integrale e diversi livelli di potenza, fino a oltre 200 kW.

BATTERIE La capacità di base degli accumulatori è di 66,5 kWh, autonomia Wltp dichiarata di 419 km. A casa o alle stazioni di ricarica pubbliche, EQB può essere ricaricata comodamente con un caricabatteria fino a 11 kW in corrente alternata. La rigenerazione si fa poi ancora più veloce se si utilizzano le stazioni di ricarica rapida in corrente continua: con una potenza massima di 100 kW occorrono poco più di 30 minuti per portare il livello di carica dal 10 all'80%.

EFFICIENZA A facilitare la gestione di EQB nella vita di tutti i giorni ci pensa anche la navigazione con Electric Intelligence di serie, che calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione, comprendendo le eventuali soste necessarie per la ricarica. Sulla base di simulazioni costanti dell'autonomia si prendono in considerazione le soste necessarie per la ricarica e molti altri fattori, come la topografia e le condizioni meteo. Il sistema è anche in grado di reagire in modo dinamico ai cambiamenti, ad esempio della situazione del traffico e del comportamento di guida personale. Inoltre la navigazione con Electric Intelligence fa in modo che, prima di una sosta pianificata per la ricarica, la batteria ad alto voltaggio venga all'occorrenza portata alla temperatura ideale per la ricarica stessa.

ADAS Di serie il sistema antisbandamento attivo e il sistema di assistenza alla frenata attivo. Il pacchetto opzionale dei sistemi di assistenza alla guida comprende anche la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che sopraggiungono e l'avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali.

IN ITALIA Il lancio in Cina è previsto già per quest'anno. La versione internazionale di EQB, prodotta nello stabilimento ungherese di Kecskemét, arriverà invece in Europa alla fine del 2021. Presto conosceremo prezzi e specifiche italiane.