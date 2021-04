PIANO B Dove ho già visto quella B, al di là di Classe B? Ah già, su GLB. Un'auto che nel mondo parallelo dell'elettrificazione talebana acquista il nome - ovvio - di EQB. Nemmeno il tempo di esplorare a fondo quell'astronave che è Mercedes EQS, la berlina che riscrive i record tra i veicoli a emissioni zero (e non solo, vedi il coefficiente aerodinamico di 0,20), che la Stella ha già un nuovo proiettile a caricatore. Di quelli col silenziatore incorporato, visto che lo stantuffare di motori a 6 o 8 cilindri è un'eco sempre più lontana. Dall'ammiraglia di rappresentanza al SUV compatto, sì, ma a 7 posti, che si sta più comodi. Con l'unveiling in diretta streaming, appuntamento nel pomeriggio di oggi domenica 18 aprile 2021, alle 15.30 ora italiana, proprio qui su questa pagina.



AUTO SHANGHAI Specifichiamo ora ''italiana'' poiché la world premiere di nuova Mercedes GLB, quarta espressione della gamma EQ (la quinta, se includiamo pure il van elettrico EQV) con cui Stoccarda intende accendere l'interruttore di corrente del mercato lusso, si tiene in Cina, all'edizione 2021 del Salone di Shanghai, manifestazione che - a differenza di quanto avviene ancora oggi in Occidente - si svolge in presenza del pubblico. Che EQB altro non sia se non l'altergo di GLB al sapore di elettroni, lo testimonia il teaser che accompagna la presentazione. Le stesse forme ''boxy'', lo stesso abitacolo allungato ad arte per accogliere fino a 7 persone, soltanto quella striscia a LED da parte a parte che collega i gruppi ottici anteriori e sottolinea la natura hi-tech di un'auto la cui piattaforma - con tutte le differenze del caso - è la medesima della più piccola EQA. In attesa di proporvi un rapportino fotografico e testuale, e menziare tutte le caratteristiche circa motori, batterie, tecnologie e tempi di uscita, sia il palcoscenico tutto per lei. Buona EQ Vision.