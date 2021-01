MERCEDES EQA, TUTTO SUL NUOVO SUV ELETTRICO

Non per forza il SUV Mercedes dalla propulsione più moderna in assoluto è anche il più grosso, né risulta affatto il più costoso dell'elenco. In vendita ufficialmente dal 4 febbraio 2021, il listino di nuova Mercedes EQA - compact crossover che alla vista ispira un dejavù - parte da 50.190 euro, o 41.139 euro IVA esclusa, per sottolineare l'appartenenza alla fascia di veicoli che meritano l'ecobonus. GLA riceve dunque la collega ad alimentazione elettrica. Tanti punti in comune, tante anche le differenze, e non solo sotto il cofano. Riguarda la diretta streaming della world premiere.





Dall'aspetto e le dimensioni pressoché identiche a nuova GLA (soltanto la lunghezza cresce di 5 cm, raggiungendo quota 446 cm), Mercedes EQA reca dunque il tipico frontale Mercedes-EQ, caratterizzato da una mascherina Black Panel con Stella centrale. Altro elemento di design tipico delle elettriche Mercedes-EQ è poi la fascia luminosa anteriore e posteriore: un trasmettitore di luce orizzontale collega tra loro le due luci di marcia diurne dei fari full LED e garantisce un'elevata riconoscibilità di giorno e di notte. L'organizzazione interna dei fari è dettagliata e precisa. Anche le strisce blu nei fari sono 100% EQ style: le luci posteriori a LED confluiscono direttamente nella fascia luminosa a LED che va assottigliandosi, garantendo all'auto uno stile personale anche in coda.

Anche all'interno di EQA, diversi dettagli rimandano al carattere elettrico dell'auto, tra i quali - a seconda dell'allestimento - un inedito elemento decorativo retroilluminato e gli accenti color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. Il modello speciale di lancio, EQA Edition 1, presenta inoltre sedili in pelle traforata che lasciano intravedere al di sotto un tessuto nella tonalità pure blue. Anche la strumentazione, con visualizzazioni specifiche per i modelli elettrici (dal display multimediale si possono richiamare i menu relativi alle opzioni di ricarica, al consumo di corrente e al flusso di energia), riprende infine le tonalità cromatiche dell'oro rosé e del blu.

La versione di esordio si chiama EQA 250 ed è equipaggiata di motore elettrico da 190 cv di potenza, 375 Nm di coppia e un'autonomia nel ciclo WLTP di oltre 420 km grazie all'impiego di una batteria agli ioni di litio da 66,5 kWh di contenuto energetico. Accelerazione 0-100 km/h in 8,9 secondi, velocità massima di 160 km/h. Seguiranno altre varianti più performanti, anche a trazione integrale, dotati di una catena cinematica elettrica aggiuntiva (eATS) e con potenze superiori ai 270 cv, inoltre anche una versione con autonomia superiore ai 500 km (WLTP).

INTELLINAVI E a proposito di indipendenza energetica. La navigazione con Electric Intelligence calcola in modo totalmente autonomo il tragitto che porta a destinazione più velocemente, tenendo conto anche dei tempi di ricarica. Sulla base di simulazioni costanti dell'autonomia, il sistema cioè prende in considerazione le soste necessarie per la ricarica e molti altri fattori, come la topografia, le condizioni meteo, situazione del traffico e anche comportamento di guida personale. Con Mercedes me Charge si può inoltre ricaricare in oltre 450.000 punti di ricarica in CA e CC di diversi fornitori, con un unico abbonamento, in 31 Paesi del mondo. Tutto quanto mentre Mercedes-Benz si preoccupa della successiva compensazione con energia elettrica “green”.

AEROSUV L'efficienza si raggiunge lavorando su più fronti. EQA è ad esempio il primo modello di Mercedes-EQ la cui aerodinamica è stata sviluppata completamente in modo digitale. Misurazioni finali effettuate nella galleria del vento hanno confermato l'elevata qualità della simulazione numerica, con un valore Cx che parte da 0,28. Tra gli interventi più importanti figurano il sistema di regolazione dell'aria di raffreddamento completamente chiuso nella sezione superiore, la grembialatura anteriore e quella posteriore aerodinamiche, il sottoscocca molto liscio e quasi completamente chiuso e i cerchi appositamente ottimizzati sotto il profilo aerodinamico, con gli spoiler delle ruote anteriori e posteriori adattati di conseguenza. Anche la progettazione termica ha riservato un'attenzione particolare all'efficienza: grazie alla pompa di calore di serie, il calore residuo della trazione elettrica viene sfruttato per il riscaldamento della cabina, riducendo notevolmente il fabbisogno di corrente della batteria per il riscaldamento e incrementando l'autonomia.

SILENZIO IN AULA Relax la parola d'ordine. Per garantire gli elevati standard della Stella in fatto di comfort acustico e vibrazionale, la trazione elettrica è stata disaccoppiata dagli organi meccanici del telaio e dalla carrozzeria in modo altamente sofisticato. Al medesimo risultato puntano i numerosi interventi di isolamento che impediscono la trasmissione del rumore per via aerea. Tra gli ADAS, di serie il sistema antisbandamento attivo, il sistema di assistenza alla frenata attivo, la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e l'avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali.

Sei le versioni disponibili: Sport, Sport Plus, Sport Pro, e ad un livello ancora superiore, Premium, Premium Plus e Premium Pro, con look segnato dall’inconfondibile AMG Line. Ulteriori personalizzazioni sono disponibili attraverso i pacchetti Electric Art e Night.

I prezzi in Italia partono dunque da 50.190 euro (EQA 250 SPORT), ponendosi ben al di sotto dei 50.000 euro di valore soglia per usufruire dell’ecobonus, e beneficiando così di un vantaggio che oscilla tra 10.000 e 6.000 euro, a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione. Ordini a partire da 4 febbraio 2021, prime consegne ad aprile 2021. La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, fari a LED High Performance con sistema di assistenza abbaglianti adattivi, portellone posteriore Easy-Pack con azionamento elettrico per l'apertura e la chiusura, cerchi in lega leggera da 18 pollici, illuminazione di atmosfera a 64 colori, portabevande doppio, sedili Comfort con supporto lombare regolabile su quattro livelli, telecamera per la retromarcia assistita e volante sportivo multifunzione in pelle. Non mancano, ovviamente, il sistema di Infotainment MBUX e la navigazione con Electric Intelligence.