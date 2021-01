SCUSATE IL RITARDO Avrebbe dovuto fare la sua comparsa già lo scorso autunno, poi sappiamo tutti come la pandemia abbia inciso anche sui programmi produttivi e commerciali delle Case auto. Ora, finalmente, Mercedes EQA ottiene il palcoscenico. Appuntamento con la world premiere virtuale domani mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 11, sulla piattaforma digitale della Stella. Che per comodità, noi trasportiamo anche su questa pagina: qui sotto, all'ora X, cliccherai Play e ti godrai la cerimonia. Nel frattempo, dopo il teaser degli interni, ecco anche la prima immagine in penombra del frontale.



GLA ELETTRICA Secondo modello 100% elettrico della divisione EQ, nuova Mercedes EQA prende tutte le caratteristiche positive del suo modello gemello GLA e le declina in uno schema di trazione - stando alle anteprime - super efficiente. Con una potenza di 190 cv e una batteria da 60 kWh di capacità, sufficiente a un range di autonomia di 400 km, prima a debuttare sul mercato sarà EQA 250. Seguiranno successivamente ulteriori potenze di motore (fino a oltre 270 cv) ed accumulatori (fino a 110 kWh), nonché una variante a trazione integrale.

SMART NAVIGATION Quel che invece sarà uguale per tutti i clienti sarà la gestione senza sforzo dei programmi di EQA nell'utilizzo quotidiano. Ciò sarà garantito, ad esempio, dal sistema di navigazione standard con Electric Intelligence, un sistema cioè che calcola il percorso più veloce a destinazione sulla base delle simulazioni di autonomia in corso, prendendo in considerazione le fermate di ricarica necessarie, così come numerosi altri fattori come la topografia e il meteo. Non ci resta ora che sintonizzarci con Stoccarda e apprendere tutti i dettagli della elettro-GLA.