GREEN SUV Non di soli marchi generalisti si nutre l'ecobonus edizione 2021, anche brand ''superior'' come quello della Stella accedono al club. Vedi Mercedes EQA (vedi nostra video anteprima), il nuovo SUV elettrico compatto (clone a batterie di nuova GLA) che debutta in concessionaria a primavera in edizione EQA 250 (motore da 190 cv, batterie da 66,5 kWh, autonomia di 420 km) con prezzi a partire da 51.150 euro IVA inclusa, ovvero 41.139 euro IVA esclusa, per sottolineare l'appartenenza alla fascia inferiore ai 50.000 euro IVA esclusa, cioè proprio quella al di sotto della quale scatta l’ecobonus stesso. La entry level, ma non solo: agli incentivi (fino a 6.000 euro senza rottamazione, 10.000 euro con rottamazione) accedono anche tutte le versioni successive.

EQA SPORT L'allestimento d’ingresso (51.150 euro) già prevede cerchi da 18'', fari LED con abbaglianti adattivi, doppio display da 10,25'', navigatore e luci ambient e Easy Pack. Sul fronte della sicurezza salgono a bordo il Mirrorpack, il pacchetto assistenza al parcheggio con telecamera, il kneebag per il guidatore e i più avanzati sistemi di assistenza alla guida.

EQA SPORT PLUS Il secondo livello (53.110 euro) aggiunge agli equipaggiamenti già presenti nella versione Sport la funzione di realtà aumentata, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore bizona, l’Advanced Sound System, il Keyless Go e la Wireless Charging.

EQA SPORT PRO Il terzo step (57.310 euro) è la versione più esclusiva della linea Progressive e, oltre agli equipaggiamenti offerti su Sport Plus, si arricchisce del tetto panorama, l’Head up display, i sedili anteriori con memoria, MBUX con interior assistant, telecamera 360° e impianto stereo Burmester.

EQA PREMIUM Oltre agli equipaggiamenti già presenti sulla Sport, la versione Premium (55.790 euro) si distingue per lo stile AMG, che segna in maniera inconfondibile esterni ed interni. Cerchi AMG da 18'', vetri oscurati e climatizzatore bizona costituiscono ulteriori elementi distintivi di questa versione.

EQA PREMIUM PLUS L’upgrade (57.120 euro), in aggiunta alle dotazioni della Premium, porta a bordo della EQA la realtà aumentata, i sedili anteriori riscaldabili, l’Advanced Sound System, il Keyless Go e la Wireless Charging.

EQA PREMIUM PRO Anche infine la versione di punta (60.100 euro), come tutte le altre versioni di EQA, beneficia degli ecoincentivi, a dispetto di una configurazione estremamente ricca ed esclusiva. Tetto panorama, head up display, sedili anteriori con memoria, l’MBUX con interior assistant, telecamera 360° e impianto stereo Burmester.