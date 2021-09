Auto elettrica

MASSIMA FLESSIBILITÀ Al Salone di Monaco 2021 (qui lo speciale su IAA 2021) Bosch presenta il nuovo cavo di ricarica intelligente (flexible smart charging cable) con tecnologia di controllo e sicurezza integrata. Una soluzione per la ricarica dalle prese domestiche da 230 V (Modo 2) che non necessita dell'ingombrante scatola di controllo in-cable che appesantisce il cavo in dotazione alle BEV (Battery Electric Vehicle). Il tutto pesa circa 3 kg, il 40% in meno rispetto ai sistemi attualmente sul mercato. Il layout del dispositivo consente di utilizzare il sistema sia per le ricarica da casa (Modo 2), che dalle colonnine in corrente alternata (Modo 3) grazie a un adattatore universale intercambiabile. ''Con questo nuovo cavo di ricarica, Bosch rende l'elettromobilità ancora più comoda […] Vogliamo far sì che il nostro cavo diventi standard per tutti i veicoli elettrici. Bosch prevede di iniziare a fornire il prodotto a partire dalla metà del 2022”, ha affermato Uwe Gackstatter, Presidente della divisione Bosch Powertrain Solutions.

L'estremità del cavo Bosch per la ricarica Modo 2

UNIVERSALE Come anticipato il cavo Bosch trifase consente la cosiddetta ricarica Modo 2 (da casa) e Modo 3 (da colonnina) in corrente alternata (AC) fino a un massimo di 22 kW. La tecnologia integrata in ciascuna delle spine rende il processo di “rifornimento” sicuro e affidabile. La spina domestica ospita infatti un sensore per il controllo della temperatura e un dispositivo che garantisce che non si verifichino sovraccarichi o surriscaldamenti durante le ricariche da casa a 2,3 kW e 230 V.

Ricarica da colonnina in corrente alternata (Modo 3)

MINATURIZZARE Per integrare la tecnologia di controllo e sicurezza nei connettori dei cavi, i tecnici Bosch hanno ridotto significativamente le dimensioni dei componenti elettronici, miniaturizzando il più possibile. ''Il (nostro) cavo di ricarica intelligente è un ottimo esempio di come Bosch stia utilizzando l'innovativa tecnologia high-tech per semplificare la vita di tutti i giorni, aiutando al contempo l’auto elettrica a raggiungere una più ampia diffusione'', ha concluso Uwe Gackstatter. In quanto azienda di riferimento per il settore automotive, Bosch offre un’ampia gamma di soluzioni per la mobilità elettrica a batteria o a celle a combustibile.