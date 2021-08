FALSE GREEN Non riceverà soltanto applausi, Angela Merkel, quando la mattina di martedì 7 settembre taglierà il nastro dell'IAA Mobility di Monaco di Baviera, erede diretto del Salone dell'Auto di Francoforte, che trasloca dopo 70 anni di carriera. Più probabile che la cancelliera debba inaugurare la kermesse tra squilli di tromba misti a fischi e cori di esplicita disapprovazione. Gli ambientalisti stanno organizzandosi: pacificamente (si spera), ma in gran numero, protesteranno come sempre a viva voce. E poco importa che IAA 2021 sia la fiera della mobilità ''green'' in senso ampio. Anzi.

IAA Mobility, la locandina

ALTA TENSIONE Per il delicato giorno inaugurale, il ministero degli Interni tedesco ha in programma di schierare 4.500 agenti: di fronte al quartiere fieristico, ma soprattutto per le vie e le piazze della capitale bavarese (IAA 2021 sposa la filosofia della manifestazione diffusa), non si aspettano un manipolo di esagitati, bensì una partecipazione nutrita. Non una associazione sola, ma una improvvisata confederazione di sigle e movimenti di differente estrazione, vedi DUH (Deutsche Umwelthilfe, Azione ambientalista tedesca), Bund (Federazione tedesca per l'ambiente e la conservazione della natura), GreenPeace, ma anche associazioni varie di ciclisti, benché - almeno in larga parte - riconducibili alla sinistra più radicale, storicamente nemica giurata della potentissima lobby locale dell'auto. ''Dovremo fare i conti con azioni di disturbo, strade ostruite e probabilmente anche proteste violente”, teme il ministro Joachim Hermann. Ma se il focus dell'IAA è proprio su elettrico, mobilità sostenibile, fonti rinnovabili: perché tanta ostilità?

GIGAFACTORY DOCET Lo slogan individuato dal gruppo Sand in Getriebe (''Sabbia negli ingranaggi''), la frangia a quanto pare più motivata e ''bellicosa'', parla chiaro: ''BlokkIAA - depotenziare i colossi dell'auto''. IAA visto come festa dei distruttori dell'ambiente, come vetrina di un falso ''greenwashing''. Gli stati generali di un'industria che attraverso la rivoluzione elettrica, agli occhi dei suoi detrattori, non si pulirebbe affatto la coscienza, peggiorando anzi il proprio impatto reale sul clima. L'allerta per azioni dimostrative è alta. Dopotutto, che tra gli ecologisti tedeschi e l'auto elettrica non sia sbocciato l'amore, ne sa qualcosa anche Elon Musk: la Gigafactory di Berlino sta incontrando un ostacolo dopo l'altro.