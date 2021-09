ROAD RAGE Da sempre l’auto rappresenta uno dei luoghi dove si rischia di stressarsi maggiormente, di accumulare rabbia e tensione: per il traffico, per il comportamento degli altri automobilisti... A questo si aggiungono pure gli ultimi 18 mesi, che da questo punto di vista sono stati abbastanza tosti. Al Salone di Monaco Ford ha provato a ribaltare completamente questo (pre)concetto, presentando il prototipo di un’automobile pensato espressamente per ridurre lo stress e migliorare il benessere di chi sta a bordo.

La mindfulness è una pratica meditativa che in questi ultimi anno si sta diffondendo sempre più, anche negli ambienti lavorativi, e che si basa principalmente su una maggiore consapevolezza di se stessi e del mondo che ci circonda, che deriva dal prestare attenzione e dall'essere presenti “nel momento”. La stessa casa dell’Ovale Blu ha creato il Ford Mindfulness Club con corsi e sessioni di meditazione aperti ai suoi dipendenti in tutto il mondo.

Ford Mindfulness:

LE PAROLE DEL MAESTRO ''La mindfulness aiuta le persone a essere più concentrate, più calme e a ottenere una maggiore lucidità. Quando sei al volante, questo può aiutarti a guidare meglio e a essere più rilassato'', ha dichiarato Mark Coleman, affermato insegnante di Mindfulness, che ha collaborato con Ford per questo progetto. “Diventi più consapevole e reattivo, riducendo notevolmente le distrazioni. Più i conducenti sono consapevoli più possono rendere i viaggi sicuri e piacevoli per tutti”.

Ford ha sviluppato la concept car Mindfulness, realizzata su base Kuga (che abbiamo utilizzato come auto per lo smartworking in mobilità), per applicare le pratiche della mindfulness al volante, ridurre lo stress alla guida e rendere i viaggi - ma anche il tragitto casa-lavoro - più piacevoli. Questo concept offre una nutrita serie di soluzioni e tecnologie che riguardano l’auto (purificazione dell’aria in abitacolo, sedili specifici) ma anche chi sta al volante.

Ford Mindfulness: filtri UV per la purificazione dell'abitacolo

La concept prevede diverse soluzioni per la vita a bordo, e migliorare igiene e comfort:

Unlock Purge , attivato dal telecomando o da una apposita app, per fornire aria fresca e pulita in abitacolo tramite il climatizzatore, prima che il conducente entri nel veicolo

, attivato dal telecomando o da una apposita app, per fornire aria fresca e pulita in abitacolo tramite il climatizzatore, prima che il conducente entri nel veicolo Filtro aria specifico per rimuovere gran parte di polvere, odori, smog, allergeni e piccole particelle

per rimuovere gran parte di polvere, odori, smog, allergeni e piccole particelle Diodi luminosi UV-C , per bloccare la riproduzione di virus e germi su smartphone, schermi e superfici

, per bloccare la riproduzione di virus e germi su smartphone, schermi e superfici Illuminazione ambientale che lavora in base alla temperatura del climatizzatore, così da creare particolari atmosfere nell’abitacolo (una mattinata luminosa, un cielo azzurro rilassante o una notte illuminata dalle stelle)

che lavora in base alla temperatura del climatizzatore, così da creare particolari atmosfere nell’abitacolo (una mattinata luminosa, un cielo azzurro rilassante o una notte illuminata dalle stelle) Rifiniture interne speciali che utilizzano materiali sostenibili, colori naturali e elementi di design dedicati

La concept prevede inoltre uno specifico sedile per il conducente, con quattro meccanismi ad hoc per stimolare e fornire feedback sulla respirazione e sulla frequenza cardiaca, grazie anche a dispositivi indossabili. Le informazioni così registrate possono essere visualizzate sullo schermo dell’infotainment.

Ford Mindfulness: la modalità Powernap

ANCHE LA PENNICHELLA Tra le funzionalità specifiche della concept car di Ford c’è anche la funzione Powernap, per le pause durante i lunghi viaggi: il sedile si reclina, offrendo un apposito supporto per il collo, e con i suoni ritmici che escono dagli altoparlanti ci si addormenta più facilmente e ci si risveglia riposati. Il controllo adattivo del climatizzatore permette inoltre di fornire aria fresca e calmante, stimolando la respirazione profonda dopo una situazione di emergenza. Per finire, sono previste anche guide specifiche per lo yoga, con esercizi fisici leggeri e brevi sessioni di meditazione, da effettuare quando si è parcheggiati o fermi.

Ford Mindfulness: playlist per la meditazione in auto

Grande attenzione è stata prestata anche all’aspetto sonoro, grazie alla collaborazione con Bang & Olufsen: l’equalizzatore B&O Beosonic permette di selezionare diverse impostazioni per l’impianto audio sulla base dell’umore del conducente: “Bright”, “Energetic” “Relaxed” e “Warm”. A questo si aggiungono altoparlanti integrati nel poggiatesta, che offrono un suono più vicino alle orecchie del conducente e del passeggero: in combinazione con quelli tradizionali, offrono un'esperienza di ascolto ancora più immersiva. Da ultimo, Ford ha realizzato playlist personalizzate in base a situazioni e luoghi: suoni del mare per la guida lungo la costa, musica rilassante in caso di ingorgo ecc.

Difficile dire, al momento, se la Ford Mindfulness concept car troverà uno sbocco concreto, e in che forma, nelle vetture di serie. Vero è che molte delle soluzioni presenti in questo prototipo sono già disponibili (playlist, filtri dell’aria, sedili massaggianti), altre sono facilmente applicabili (altoparlanti nei poggiatesta, luci ambientali adattive), e si prestano a essere inserite - per esempio - in allestimenti specifici o in un pacchetto optional. Staremo a vedere.

